Новогодние украшения на улицах Москвы уберут до 20 января

С 14 января, то есть сегодня, со столичных улиц начинают убирать новогодние украшения. Большинство из них должны исчезнуть до 20 января включительно, то есть к ближайшему воскресенью.

- Это более 290 новогодних елей, декоративные сооружения с цифрами «2019» и другие праздничные конструкции, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, к Новому году и Рождеству по всему городу развесили также порядка 3 тысяч световых гирлянд общей длиной 1,5 тысячи километров. При этом в некоторых местах новогодние украшения останутся до конца зимы.

- Среди них - «Звездное небо» на Никольской улице из 160 километров гирлянд и 1,5 миллионов светодиодов, арочные конструкции и другие элементы на центральных и районных площадках Москвы, а также в парках города, - уточнил заместитель мэра.

По словам главы комплекса городского хозяйства, в зимние праздники столицу украсили с использованием порядка 30 миллионов энергоэффективных светодиодов.