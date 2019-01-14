2019-01-14T15:19:52+03:00
Общество

Новогодние украшения на улицах Москвы уберут до 20 января

Но кое-где в центре гирлянды и световые арки останутся
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фестивальная площадка `Путешествие в Рождество` в Кузьминках.Фестивальная площадка `Путешествие в Рождество` в Кузьминках.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

С 14 января, то есть сегодня, со столичных улиц начинают убирать новогодние украшения. Большинство из них должны исчезнуть до 20 января включительно, то есть к ближайшему воскресенью.

- Это более 290 новогодних елей, декоративные сооружения с цифрами «2019» и другие праздничные конструкции, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, к Новому году и Рождеству по всему городу развесили также порядка 3 тысяч световых гирлянд общей длиной 1,5 тысячи километров. При этом в некоторых местах новогодние украшения останутся до конца зимы.

- Среди них - «Звездное небо» на Никольской улице из 160 километров гирлянд и 1,5 миллионов светодиодов, арочные конструкции и другие элементы на центральных и районных площадках Москвы, а также в парках города, - уточнил заместитель мэра.

По словам главы комплекса городского хозяйства, в зимние праздники столицу украсили с использованием порядка 30 миллионов энергоэффективных светодиодов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Столица целую неделю будет находиться под влиянием семейства циклонов
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки
Уменьшенные дорожные знаки появятся еще на 37 московских улицах
Две сотни мест для купания на Крещение подготовили в Подмосковье
Барецкий предложил бесплатно похоронить Пугачеву и Киркорова
Москвичей предупредили о повышении уровня опасности из-за метели
В Москве пассажиры раскупили все «Тройки» в виде наклеек и вкладышей
Метрополитену предоставят восемь участков в центре Москвы
В Подмосковье в 2019 году планируют открыть 24 школы
На Калужском шоссе и Минской улице появятся выделенные полосы
В парках Москвы появятся пункты по приему елок
В студенческом общежитии МГСУ произошла массовая драка
В Рождественскую ночь столичное метро, МЦК и электрички будут работать до 2.00
Более пятисот человек застряли в Шереметьево