Бабушка пытается через суд выселить из квартиры одну из сестер Хачатурян

21 января в Бутырском районном суде Москвы состоится первое заседание по иску Лидии Хачатурян против одной из своих внучек, Крестины. Бабушка, мать убитого собственными тремя дочками армянина, настаивает на выселении 19-летней девушки из двухкомнатной квартиры на Алтуфьевском шоссе.

В исковых требованиях женщина ссылается на долг по коммунальным платежам, который накопился за Крестиной. Сумма превышает 100 тысяч рублей. Кроме того, по мнению женщины, внучка обвиняемая в убийстве ее сына, не достойна жить в этой квартире.

Квартира на правах собственности принадлежит Лиде Хачатурян. Помимо самой женщины там прописаны четыре ее дочки, внучка Кристина и внук Арсен.

Сама Кристина сейчас находится под домашним арестом. Кто из адвокатов будет защищать ее интересы в суде, пока не сообщается. «Комсомолка» будет следить за ходом судебных слушаний.

Напомним, ранее решением суда из этой же квартиры была выселена вдова Михаила Хачатуряна и их старший сын. Истицей также была Лидия Хачатурян.

Громкое убийство произошло в самом конце июля. Три сестры—погодки, 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина Хачатурян, зарезали собственного отца, нанеся ему около 40 ножевых ранений.

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С самого утра 26 декабря в коридоре суда было не протолкнуться от телекамер. И все они были направлены на Марию, Ангелину и Крестину, тех самых девушек, что обвиняются по одной из самых тяжелых статей УК РФ - 105 ч. 2 « Убийство по предварительному сговору группой лиц». Но в этот раз в зал заседания они шли не под конвоем и в наручниках, а сами (подробности)