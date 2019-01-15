Собянин: «Участниками фестиваля «Путешествие в Рождество» стали 18,6 миллионов человек»

Сегодня, 15 января, на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги традиционных новогодних ярмарок. Напомним, шестой фестиваль «Путешествие в Рождество» проходил с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года и, по оценке столичных властей, стал рекордным по посещаемости. На 78 площадках побывало почти на 10% больше посетителей, чем в прошлом году.

- Участниками фестиваля «Путешествие в Рождество» стали 18,6 миллионов человек, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом в гуляниях на пешеходной Тверской, Красной площади и в парке «Зарядье» с 31 декабря по 2 января участвовали 3,1 миллиона человек. На пяти новых окружных площадках в Зябликово, Бутово, Митино, Кузьминках и Новокосино отдохнули 1,2 миллиона гостей.

Вместе с москвичами на ярмарках новогоднего фестиваля побывали более 5 миллионов российских и зарубежных туристов. Желающие отметили здесь Новый год и Рождество, посмотрели бесплатные спектакли и концерты, сходили на мастер-классы и спортивные занятия, покатались с ледяных горок и на коньках. Многие пробовали рождественские угощения и покупали сувениры.

Как сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, за месяц в торговых шале было продано 230 тысяч сувениров и 46 тысяч елочных игрушек. Посетители фестиваля съели 183 тысячи порций шашлыка, 83 тысячи порции десертов и сладостей, 400 тысяч литров пряного рождественского напитка. Чаще всего на ярмарках на перекус покупали пироги, кулебяки, круассаны и булочки, сосиски, пироги с медом, яблоком и корицей, уткой, беконом и луком, курники с курицей и расстегаи с рыбой.

«1 января 2019 года американский журнал о путешествиях Alo magazine назвал московский праздник лучшим зимним фестивалем-2019, - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы. - За день до этого оформление фестивальных площадок высоко оценили в одном из самых популярных в мире Instagram-блогов для любителей путешествий @wonderful_places (11,7 млн. подписчиков)».