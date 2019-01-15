2019-01-15T15:17:13+03:00
Общество

После взрывов газа в Магнитогорске и Шахтах начнутся проверки в квартирах москвичей

Специалисты оценят состояние труб, плит и водонагревателей
Светлана ВОЛКОВА
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Необходимые атрибуты сотрудника Мосгаза. Фото mos-gaz.ruНеобходимые атрибуты сотрудника Мосгаза. Фото mos-gaz.ru
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С 15 по 21 января в жилых домах Москвы пройдут внеплановые проверки газовых коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосгаза». Ревизию обычно проводят раз в год в каждой квартире. Но после взрывов газа в Магнитогорске и Шахтах в столице решили еще раз оценить состояние труб, плит и водонагревателей.

«Просим вас с пониманием отнестись к необходимым мерам, принимаемым «Мосгазом», и предоставить доступ в квартиры специалистам общества, - говорится в официальном сообщении ведомства. - С графиком проведения проверок можно будет ознакомиться на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях».

Список вывешен тут.

По всем вопросам, связанным с проверками, можно звонить по телефону «Мосгаза» - (495) 287-83-93.

ВАЖНО!

Как не нарваться на мошенников

По квартирам москвичей нередко ходят фальшивые мастера якобы для проверок газовых плит. В «Мосгазе» напоминают, что о визите своих сотрудников сообщают управляющим компаниям и жильцам заранее, за несколько дней. Такие объявления обычно вывешивают на дверях подъездов и досках объявлений в холле первого этажа. График проверок можно также проверить на сайте «Мосгаза» (www.mos-gaz.ru).

Мастера «Мосгаза» можно отличить по нескольким основным признакам:

- спецодежда темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой на спине, где есть символика и надпись «Мосгаз» (см. фото);

- служебное удостоверение. В нем - фотография сотрудника и его фамилия, имя, отчество, герб Москвы и логотип «Мосгаза», голограмма, название управления и печать с логотипом «Мосгаза».

На первый взгляд сотрудника Мосгаза можно узнать "по одёжке". Фото mos-gaz.ru

На первый взгляд сотрудника Мосгаза можно узнать "по одёжке". Фото mos-gaz.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почуял неприятный запах? Звони «112»

В газовую «аварийку» теперь можно звонить не только по привычному номеру «104», но еще и по единому номеру экстренных оперативных служб - «112». Об этом заявил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

Сотрудники «Мосгаза» будут работать так же, как и раньше, а жителям станет проще и удобнее вызывать «аварийку».

- Оператор единого экстренного номера «112» теперь передает карточку описания происшествия и при необходимости переводит звонок в службу «104» центрального диспетчерского управления «Мосгаз», - объяснили в пресс-службе ведомства. - Специалист инструктирует заявителя и уточняет данные, дополняя карточку происшествия. В это время на экране диспетчер уже видит карту с местоположением абонента и социально значимых организаций в радиусе предполагаемого происшествия, а также газифицированные постройки и сооружения на них.

При этом специалисты службы «112» будут отслеживать на удаленке скорость и качество реагирования газовиков на вызов. Кроме того, могут еще и прослушивать аудиозаписи заявок жителей, если потребуется детально анализировать ситуацию.

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