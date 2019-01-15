Крещение в Москве 2019: Купели откроют в парках, на Москве-реке и в Донском монастыре

Традиционные крещенские купания пройдут в Москве с 18.00 пятницы, 18 января, до 18.00 субботы, 19 января. Но, если народу соберется очень много, тогда в некоторых местах время купания могут продлить до 20.00 19 января.

В этом году для желающих окунуться в прорубь откроют 62 специальные безопасные площадки. Это на два адреса больше, чем в прошлом году. Всего на них появятся 14 купелей и 71 иордань. Больше всего иорданей - в Новой Москве (20 адресов) и Северо-Западном округе (11 адресов). Меньше - в центре и на северо-востоке столицы (по 1 адресу соответственно), в Зеленограде (2 адреса). Полный список адресов для купаний на Крещение - см. ниже.

Сейчас, к примеру, можно будет искупаться в центре Москвы по традиции в купели во дворе храма на Чистом Вражке, на севере - в проруби на Химкинском водохранилище, на северо-западе - на Москве-реке, а также в некоторых парках в разных районах. Впервые в столице массовые крещенские купания пройдут в монастыре - Донском. В сквере перед обителью откроют две двусторонние купели и четыре обогреваемые палатки для переодевания. Чин Великого освящения воды совершит насельник Донского монастыря архимандрит Андрей Вац. В купании смогут участвовать и мужчины, и женщины. Все желающие смогут зайти в монастырь помолиться, поставить свечи и набрать крещенской воды. На площадке пройдет концерт сводного казачьего хора. Здесь бесплатно дадут горячего чая в двух полевых кухнях. Рядом будут продавать монастырскую выпечку.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, на всех площадках для купаний поставят настилы с противоскользящими покрытиями, фонари, раздевалки, пункты обогрева, передвижные туалеты, бригады скорой помощи, временные киоски с горячей едой. По соседству откроют временные бесплатные парковки и посты дополнительных нарядов ГИБДД. Перед купанием спасатели проверят дно водоемов в прорубях. Потом будут постоянно дежурить у воды.

В мэрии ожидают, что в этом году на крещенские купания придет более 180 тысяч человек. Напомним, прошлой зимой около прорубей и купелей собралось около 170 тысяч человек, из них купались более 109 тысяч человек.

СТОП, МАШИНА!

Около храмов дороги закроют

Церковные службы в крещенскую ночь проведут более чем 400 столичных храмов и монастырей. Как объясняют в Московской патриархии, приходить именно в этот день необязательно. Вода становится святой после специального водосвятного молебна. Доступ к емкостям с ней будет открыт в церквях несколько дней. К тому же в сам праздничный день, 19 января, как ожидается, за святой водой выстроятся очереди, а подъехать к храмам будет сложно.

По правилам безопасности в дни больших религиозных праздников парковка около храмов ближе 50 метров запрещена. В некоторых районах частично перекроют улицы на подъездах к храмам. По предварительным данным, метро в ночь на Крещение будет работать по обычному расписанию. Маршруты некоторых автобусов и троллейбусов могут поменяться. Объявления об этом развесят на остановках наземки, а также на транспортном портале Москвы и на сайте Мосгортранса.

ЦИФРЫ

За порядком около иорданей будут следить:

- 4 тысячи народных дружинников;

- более 1,5 тысяч полицейских, а также сотрудников Росгвардии и частных охранных фирм;

- более 800 спасателей;

- около 600 работников коммунальных служб.

НА ЗАМЕТКУ

Что принести с собой

- комплект сухой теплой одежды;

- удобные нескользящие тапочки или шерстяные носки;

- махровый халат;

- полотенце;

- плавки или купальник (белье, рубаха);

- резиновая шапочка.

А горячим чаем всех желающих напоят и согреют на месте. В большинстве мест купаний - бесплатно.

ВНИМАНИЕ

Как правильно совершать обряд

К проруби лучше босиком не ходить, поскольку ноги начинают замерзать первыми. Перед купанием желательно сделать несколько приседаний и наклонов. Затем сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут - обувь, уже потом - все остальное. До купания можно растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира.

По правилам достаточно три раза нырнуть в купель с головой. Но никогда не кидайтесь в прорубь головой вперед. При каждом погружении нужно осенить себя крестом и молиться в этот момент о себе и близких.

И ЕЩЕ...

В Донском монастыре Москвы напомнили: «Погружение в иордань совершается в трезвом состоянии, молитвенном настроении духа и специальных крестильных одеждах. Крещение в нижнем белье не желательно, как нарушающее духовную сущность обряда. Одежды для крещенского купания можно взять с собой. Специальные крестильные одежды с надписями «Воин Христов», используемые при погружении в иордань, могут также использоваться при совершении таинства святого крещения и купании во святых источниках в течение всего года».

КОНКРЕТНО

Где купаться на Крещение в Москве в 2019 году

Центральный округ

Храм на Чистом Вражке, 1-й Тружеников пер., д. 8/1

Северный округ

Акватория Химкинского водохранилища:

- в районе водного стадиона «Динамо», Ленинградское ш., вл. 47-49

- в зоне пляжа «Левобережный», Прибрежный пр-д, вл. 1-7

Большой Садовый пруд, ул. Б. Академическая, д. 47

Северо-Восточный округ

Дворцовый пруд, парк «Останкино», между улицами Академика Королева и 1-я Останкинская

Восточный округ

Бабаевский пруд, ул. Курганская, д. 5-9

Зона отдыха «Терлецкая дубрава», Ольховый пруд, Свободный пр-т, д. 9

Красный пруд, Измайловский лесопарк, главная аллея

Купель «Вернисаж в Измайлово», Измайловское ш., д. 73Ж

Олений пруд, парк «Сокольники», ул. Сокольнический вал, д. 1, стр. 1

Озеро Белое, ул. Заозерная, д. 2 - 6

Озеро Святое, ул. Оранжерейная, д. 18

Юго-Восточный округ

Верхний Кузьминский пруд, ул. Кузьминская, д. 10, около плотины

Нижний Люблинский пруд, ул. Шкулева, вл. 26, около станции МЧС

Шибаевский пруд, ул. Заречье, вл. 14, около спасательной станции

Южный округ

Борисовские пруды, ул. Борисовские пруды, д. 2Г

Донской монастырь, сквер на Донской площади, д. 1

Пруд Бекет, Загородное ш., д. 2

Царицынский пруд, ул. Дольская, д. 1

Юго-Западный округ

Воронцовский пруд, ул. Академика Пилюгина, д. 1

Пруд санатория «Узкое», ул. Профсоюзная, д. 123 Б

Пруд на Нахимовском пр-те, д. 8

Пруд около храма, ул. Николая Сироткина, д. 28 «а»

Тропаревский пруд, ул. Академика Виноградова, д. 7

Черневский пруд (декоративный пруд № 1), ул. Южнобутовская, д. 62

Западный округ

Мещерский пруд, ул. Воскресенская, д. За

Москва-река, Филевский б-р, напротив д. 21

Москва-река, ул. Б. Филевская, д. 40а

Пруд в поселке Рублево, ул. В. Ботылева, д. 41

Северо-Западный округ

Бездонное озеро, ул. Таманская, д. 91

Деривационный канал (левый берег), ул. Лодочная, вл. 19

Деривационный канал (правый берег), ул. Малая Набережная, д. 3, стр. 1

Кировская пойма, ул. Исаковского, вл. 2

Ландшафтный парк, ул. Барышиха, вл. 4

Москва-река, Карамышевская наб., вл. 13 - 15

Москва-река, парк «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56

Москва-река, Строгинская пойма, ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3

Набережная Москвы-реки (левый берег), ул. Живописная, д. 50

Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», пруд № 4 на каскаде прудов около реки Чернушка

Пруд в пос. Рождествено, за храмом Рождества Христова

Зеленоград

Черное озеро, 6-й микрорайон, аллея Лесные пруды, около корп. 621А, на западной стороне водоема

Школьное озеро, 10-й микрорайон, ул. Филаретовская, рядом с пляжем

Новая Москва

г. Троицк, р. Десна, зона отдыха Заречье

Купели:

- в д. Большое Свинорье

- в д. Васюнино, при храме

- в пос. Вороновское, у церкови Покрова Пресвятой Богородицы

- в пос. ДСК «Мичуринец», ул. Арсения Тарковского, рядом с рекой Сетунь

- в д. Евсеево-Кувекино

- в с. Ознобишино

- в парке «Ручеек» д. Марушкино

- в пос. дома отдыха «Плесково»

- в д. Пучково

- в д. Товарищево

- в пос. Шишкин лес

Пруды:

- в с. Богоявление

- в с. Былово

- в д. Кнутово

- в пос. Коммунарка

- в пос. Мосрентген, около д. 39

- около дома отдыха «Воскресенское»

- на р. Трешня, д. Чернецкое

- в Ульяновском лесопарке.