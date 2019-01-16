«Дом-Мастер» сбрасывает балласт

Правоохранительные органы начали проверку в отношении управляющей компании «Дом-Мастер» после падения сосульки на мужчину в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы префектуры ЦАО столицы.

Мужчина попал в больницу после того, как в центре Москвы на него упал кусок льда с крыши жилого дома, который обслуживает «Дом-Мастер». При этом префектурой и прокуратурой Центрального административного округа «Дом-Мастеру» неоднократно направлялись требования об устранении нарушения законодательства - очистке кровли этого дома. Отмечается, что, по информации Басманной межрайонной прокуратуры Москвы, последнее представление в отношении директора управляющей компании «Дом- Мастер» было вынесено 6 января 2019 года.

Нарушения есть не только по крыше.

Управляющая компания «Дом-Мастер», крупнейший в столице должник за поставленные тепло и горячую воду, начала процесс передачи находящихся в ее управлении жилых домов в другие управляющие компании, сообщает пресс-служба МОЭК. Причем, новые управляющие компании также являются крупными должниками за уже поставленные ресурсы.

Так, в МОЭК поступила заявка от управляющей компании «Городская» о заключении с ней договоров теплоснабжения по 66 многоквартирным домам, ранее управлявшихся УК «Дом-Мастер».

«Дебиторская задолженность УК «Городская» перед МОЭК по состоянию на 1 января 2019 года превышает 195 млн рублей, - поясняют энергетики на своем официальном сайте. - В отношении данной компании по искам ПАО «МОЭК» уже принято 16 положительных судебных решений на сумму свыше 40 млн рублей».

Кроме того, по данным МОЭК, «Дом-Мастер» также передает находившиеся в его управлении дома управляющей компании «Покровская». Энергетики подозревают, что эти компании связаны с «Дом-Мастер». «В распоряжении ПАО «МОЭК» имеется информация о нарушениях, допущенных при проведении общих собраний собственников помещений при смене управляющих компаний, в том числе о случаях фальсификации подписей в протоколах общих собраний и не уведомления собственников о проведении общих собраний», - цитируем официальное сообщение МОЭК.

Таким образом с ноября 2018 года свои управляющие компании сменили уже более 150 многоквартирных домов, находившихся ранее в управлении «Дом-Мастер».

«В настоящее время по заявлению ПАО „МОЭК“ в отношении ООО УК «Дом-Мастер» Арбитражным судом города Москвы рассматриваются дела о взыскании с компании задолженности на общую сумму порядка 900 млн. руб. В этой ситуации планомерный перевод находящихся в ее управлении домов в другие управляющие компании вызывает у нас определенные опасения, так как избавление от активов потенциально может привести к банкротству ООО УК «Дом-Мастер». Кроме того, передача многоквартирных домов в управление компаниям-неплательщикам может негативно сказаться на состоянии системы теплоснабжения как данных домов, так и Москвы в целом», — отметил начальник Правового управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.

Энергетики намерены защищать свои права и не допустить негативных последствий для жителей многоквартирных домов, находящихся под управлением «Дом-Мастер», «Городской» и «Покровской», в том числе обратившись к властям Москвы, Мосжилинспекцию и прокуратуру.

Долги копят, аж сосульки летят. Шел второй месяц зимы. То ли еще будет.