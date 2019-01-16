2019-01-16T14:26:55+03:00
Общество

Московская область вошла в ТОП-5 «Рейтинга инновационных регионов России»

За год Подмосковье поднялось сразу на две позиции
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Москве представили Рейтинг инновационных регионов России. Презентация состоялась в рамках Х Гайдаровского экономического форума.

По словам главы Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Розы Семеновой, эксперты организации и Министерства экономического развития РФ составляют рейтинг, оценивая российские области и республики по 29 показателям. При этом есть три базовых блока - научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности.

Московская область вошла в пятерку лидеров рейтинга, эксперту отнесли ее к числу «сильных инноваторов». При этом зампред Правительства Подмосковья Вадим Хромов отметил, что за минувший год регион поднялся в списке лучших сразу на две позиции - в 2018-м он был на 7 месте.

- За последние годы Правительством региона под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева проделана большая работа по созданию наиболее комфортных условий для развития инновационных предприятий и поддержке научных разработок, - заявил Хромов. - Увеличивается число объектов инновационной инфраструктуры, разработана и реализуется программа поддержки наукоградов, открыт первый технопарк в сфере высоких технологий, развивается сеть Центров молодежного инновационного творчества, растет число выданных грантов Правительства Московской области в сфере науки, технологий техники и инноваций.

Напомним, в Московской области находится практически две трети нынешних российских наукоградов - 8 из 13. В минувшем году из федерального и областного бюджетов на их развитие выделили 365 миллионов рублей. Так, в декабре в Жуковском появился один из первых в стране технопарков, который полностью сконцентрирован на высоких технологиях. Подмосковные власти планируют, что далее такие же технопарки будут появляться каждый год. На очереди - Фрязино, Пущино, Королев, Реутов и другие наукограды.

Эксперты объясняют, что инновационные предприятия региона активно развиваются благодаря большому пакету различных льгот и субсидий, которые в Московской области предоставляются резидентам ОЭЗ - Особых экономических зон.

- Мы видим, что в тех муниципальных образованиях, где у нас расположены ОЭЗ - а это Дубна, Фрязино и Ступино - зафиксирован наиболее активный рост инновационных компаний, - отметил Вадим Хромов. - Сейчас Особая экономическая зона «Дубна» занимает первое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России среди технико-внедренческих зон.

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