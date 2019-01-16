2019-01-16T15:44:48+03:00
Происшествия

Москвичка, пропавшая из банка с 6 миллионами, жива и здорова

После ссоры с мужем она отключила телефон, а супруг сразу обратился в полицию
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пропавшая поссорилась с мужем и решила его проучить, отключив телефон.Пропавшая поссорилась с мужем и решила его проучить, отключив телефон.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Перепуганный исчезновением 38-летней жены москвич, вечером во вторник, 15 января, забил тревогу. Мужчина заявил, что у супруги с собой были 6 миллионов рублей и якобы за эти деньги ее могли убить. Заявление приняли и даже уголовное дело возбудили. Но оказалось, что тревога была ложной.

- Местонахождение пропавшей установлено. Ее жизни ничто не угрожает,- сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК России по Москве.

Женщина рассказала, что просто поссорилась с мужем и решила его проучить, отключив телефон. Деньги у нее действительно были. Крупную сумму семья взяла в кредит для покупки квартиры.

- По предварительной информации, каких либо противоправных действий в отношении женщины не совершалось, - пояснили в столичном СК.

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О пропаже гражданской жены с крупной суммой денег вечером во вторник,15 января заявил 40-летний москвич. Мужчина уверен, с возлюбленной случилась беда. В числе его версий: ограбление, похищение и даже убийство. Еще бы, ведь в день исчезновения у нее при себе была крупная сумма денег — 6 миллионов рублей. Сейчас эту информацию проверяют в полиции (подробности)

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