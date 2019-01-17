Погода в Москве 18 - 23 января: Крещенские морозы все же ударят ...но после оттепели!

По народному календарю уже пора бы крепчать Крещенским морозам. А в Москву, наоборот, идет оттепель! Хотя и морозы будут, просто с небольшим опозданием. Таков прогноз погоды в Москве на 18 - 23 января от Гидрометцентра России.

В пятницу, 18 января, под утро от ноля до -5 градусов, днем в столице плюсовая температура, 0...+2, по области от -3 до +2 градусов. Пасмурно и промозгло, будет идти снег и мокрый снег. Такую погоду принесет циклон с Атлантики.

В Крещенскую ночь на субботу, 19 января, все-таки немного подморозит - через Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Те, кто планирует окунаться в прорубь, будут это делать при температуре -4...-6 градусов. Будет сыпать снег, дуть прознизывающий ветер с порывами до 17 м/сек.

Днем на Крещение такая же температура: в Москве -4...-6, по области -3...-8 градусов. Облачно, небольшой снег. На дорогах в этот день очень скользко, автомобилистам и пешеходам надо быть предельно внимательными, предупреждают метеорологи Московского метеобюро.

В воскресенье, 20 января, тоже пасмурно и снежно. Ночью похолодает до -5...-10 градусов, днем -3...-8.

А Крещенские морозы, хотя и совсем не лютые, придут в столицу в начале следующей недели.

В понедельник, 21 января, ночью -7...-12 градусов, днем -5...-10; Облачно, небольшой снег.

Во вторник, 22 января, под утро подморозит до -12...-17 градусов, днем -9...-14.А это уже на 4 - 5 градусов холоднее, чем положено по климатическим нормам. В облаках появятся просветы, время от времени будет сыпать небольшой снег.

В среду, 23 января, ночью -11...-16 градусов, днем -8...-13. Снова серое небо и снег.