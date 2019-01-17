2019-01-17T17:31:37+03:00
Общество

Метель в Москве: мост в «Зарядье» чистят от снега, в «Шереметьево» отменяют рейсы

Москвичам советуют оставить машины и пользоваться метро.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Синоптики говорят, что метель продлится несколько днейСиноптики говорят, что метель продлится несколько днейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Днем 17 января в столице началась метель. Синоптики говорят, что она продлится несколько дней. В связи с чем в городе началась массовая уборка снега, а компания «Аэрофлот» уже отменила 26 рейсов и изменила время вылета по 16 рейсам в «Шереметьево». Направления самые разные, в их числе Мурманск, София, Архангельск, Таллин, Анапа, Казань и другие.

Метель в столицу пришла из-за прохождения теплого атмосферного фронта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метель в столицу пришла из-за прохождения теплого атмосферного фронтаФото: Михаил ФРОЛОВ

- В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево компания «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 17 и 18 января, - сообщают в авиакомпании. - Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации.

Во «Внуково» самолеты вылетают и приземляются по графику, в «Домодедово» самолеты не полетели только в Каир и Бишкек. В аэропортах уже начали, несмотря на метель и низкие температуры, чистить полосы. В «Домодедово» вышло 60 единиц спецтехники.

- Аэродромные службы регулярно чистят взлетно-посадочные полосы, а также измеряют их коэффициент сцепления специальным прибором. Нормативное значение коэффициента определяется состоянием покрытия полосы и не опускается ниже 0,3, - сообщили в пресс-службе «Домодедово».

В городе началась массовая уборка снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе началась массовая уборка снегаФото: Михаил ФРОЛОВ

Если будет необходимость, то взлетно-посадочную полосу обработают жидкими и гранулированными химическими реагентами, чтобы предотвратить образование гололеда.

Чистить сегодня будут и «парящий мост» в парке «Зарядье». Его убирают ежедневно двумя способами: механизированно (с помощью мотоблоков) и вручную (с помощью пластиковых лопат и метел), чтобы не повредить напольное покрытие.

- Снег с моста будут вывозить вручную. После его погрузят в самосвалы и отправят на снегоплавильню. Понадобится бригада из четырех человек. В снегопад обычно привлекаются дополнительные силы, - рассказали в ГБУ «Гормост».

Несмотря на ухудшение погоды, загрузка дорог в Москве пока 5 баллов.

Москвичам советуют оставить машины и пользоваться метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичам советуют оставить машины и пользоваться метроФото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодня и завтра снег, метель, гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Едем аккуратно, дистанцию держим, вблизи рекламных щитов и заборов не паркуемся. И да, советуем метро, несмотря ни на что, - сообщили в твиттере представители столичного ЦОДД.

ЧТО ГОВОРЯТ СИНОПТИКИ

Метель в столицу пришла из-за прохождения теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном.

- В Москве 17 января облачно, местами сильный снег и метель, гололедица. Уже 18 января осадки будут меньше. Будет идти мокрый снег, неисключена гололедица, - сообщили в Гидрометцентре России.

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