Крещенские купания в Москве: прямая трансляция

Православные христиане отмечают Крещение 19-го января. А вечер накануне праздника называется Крещенским Сочельником. Именно в это время - после вечерней службы 18-го января - начинаются крещенские купания. Верующие окунаются в реки, озёра, проруби...

В Москве окунуться в ледяную прорубь можно на одной из 59 специальных площадок. Там оборудовали спуски, раздевалки и пункты обогрева. Ожидается, что купаться на эти площадки придут свыше 180 тысяч москвичей и гостей столицы. С одной из самых популярных площадок - Воронцовских прудов - сайт KP.RU будет вести прямую трансляцию. Старт - 18 января в 23:30 по московскому времени.

Если вы ещё не решили, где купаться на Крещение, то у нас на сайте есть полный список безопасных площадок. Большинство из них будет работать целые сутки - до вечера 19 января.

По традиции, нырнуть в купель с головой нужно три раза. При каждом погружении следует осенить себя крестом и молиться в этот момент о себе и близких.

Главное в крещенских купаниях - соблюдать несложные правила безопасности. Не пить алкоголь, не кидаться в прорубь головой вперёд, после купания тщательно растереть тело (подробности)

Напомним, крещенские купания - относительно молодая народная традиция в России. Церковным Уставом она не предписана. Но большинство священнослужителей к этой идее относятся доброжелательно.