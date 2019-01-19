2019-01-19T17:19:51+03:00
Происшествия

Убийство около московского караоке-бара сняли камеры видеонаблюдения

Мужчина заступился за свою девушку, за что получил смертельное ножевое ранение [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Задержать предполагаемого убийцу удалось в ту же ночьЗадержать предполагаемого убийцу удалось в ту же ночьФото: Олег ЗОЛОТО
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Жуткие кадры запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на улице Зеленый проспект. На входе в караоке-бар вечером в пятницу, 18 января, был жестоко убит 38-летний москвич. Мужчина в тот вечер отдыхал в компании своей девушки. После вечеринки пара вышла на улицу, где и произошел конфликт с незнакомцем. Последний толкнул женщину, после чего затеял драку с ее спутником.

Мужчин попытался разнять прохожий. Но в какой-то момент агрессивный незнакомец достал из кармана нож и нанес оппоненту смертельный удар. Задержать предполагаемого убийцу удалось в ту же ночь

Около караоке-бара в Москве убили парня, который заступился за свою подругу.

- 45-летнему мужчине уже предъявлено обвинение по статье «убийство», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Как удалось выяснить «КП», ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дожидаться суда он будет под стражей.

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