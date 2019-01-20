Птицы в Москве три дня боролись с депрессией

Как выяснилось, ничто человеческое птицам не чуждо. В том числе усталость, грустное настроение и даже депрессия. Пернатые впадают в нее во время резкой смены погоды и атмосферного давления. Например, в минувшую пятницу было плюс три, а уже в субботу минус четыре. После такого температурного скачка снегири и свиристели сидят, нахохлившись, на ветках и не хотят никого видеть. Ощущение острой тоски и тревоги лишает птиц аппетита и тяги к жизни. Обычно такое бывает после просмотра программы «Давай поженимся».

- Мы каждый день следим за состоянием пернатых, - сообщил «КП» руководитель птичьего приюта в «Сокольниках» Вадим Мишин. - И всегда замечаем, как они реагируют на погоду. Человек давно привык, а они нет.

Помочь птицам можно только всякими вкусняшками. Поэтому кладите в кормушки не только сырые семечки и белый подсушенный хлеб, но и кусочки несоленого сала и маргарина. Как знать, может они помогут этим болезным вернуться в нормальное состояние. А то рябина в клюв не лезет. И все бесит вокруг. Эти дворники в оранжевых жилетах (вечно скребут по утрам свой асфальт!). Лужи на тротуарах (в январе-то!). Бездомные коты (этих вообще давно пора собрать в одну кучу и вывезти на Сибирский тракт!).

По словам Мишина, сейчас температура и давление стабилизировались и птицы начали вести себя активнее. Всего за зиму таких резких скачков может быть с десяток. Главное, чтобы не было ледяных дождей. Из-за них птицы не только впадают в депрессию, но и умирают от истощения.

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