Битва за дом Булошникова

Говорят, в московской истории такого еще не было - в четверг вечером обсуждать судьбу старого купеческого дома на Большой Никитской в актовый зал префектуры ЦАО пришло около тысячи человек. Публичные слушания! Кричали, спорили так, что слышно было даже на улице...

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ СНОС?

Трехэтажный дом Булошникова с мансардой находится по соседству с Театром имени Маяковского, Большая Никитская улица, 17, строение 1. Исторический центр Москвы.

Купец Булошников изначально построил в 1829 году двухэтажный ампирный домик под свою лавку. На первом этаже шла торговля, а второй сдавался под жилье. Через год здание решили расстроить, удлинили почти вдвое.

А еще через полвека дом Булошникова пережил еще одну реконструкцию. Его снова удлинили, почти вполовину, и достроили третий этаж. В таком виде он существовал больше века.

А в середине 90-х пережил очередную метаморфозу (надстроили двухэтажную мансарду, которая, правда, с улицы даже не видна). Сейчас здесь снимают пару-тройку комнат небольшие арендаторы.

Нынешний собственник дома Булошникова - компания «Мейн­Эстейт».

Несколько недель назад стало известно, что владелец собирается провести реконструкцию. Защитники архитектуры сформулировали проще: дом пустят под снос!

НОВОДЕЛ ИЛИ ПАМЯТНИК?

Надо добавить, что статуса памятника архитектуры у здания нет. По документам это просто дом. Представители «МейнЭстейт» со своей стороны объясняют, что после капитальной реконструкции 90-х от оригинального дома Булошникова уже ничего толком и не осталось.

- Это не так, - говорит москвовед Андрей Новичков. - В 2000-х проводилось исследование, которое подтверждает, что дом - не новодел, это старые кирпичные стены.

Новичков показывает официальные бумаги: Градостроительно-земельная комиссия Правительства Москвы в конце прошлого года рассмотрела и одобрила проект возведения на участке нового сооружения высотой 32 метра.

- Это примерно девять этажей вместо нынешних трех, - объясняет градозащитник.

- Ни о каком сносе здания речи не идет, - заявил журналистам гендиректор «Мейн­Эстейт» Андрей Маталыга. - Это будет реконструкция. Мы ее проведем максимально бережно. Вместо мансарды надстроим капитальные этажи. Внешний вид здания будет по-прежнему органично вписываться в застройку Большой Никитской.

Трехэтажный дом Булошникова с мансардой находится по соседству с Театром имени МаяковскогоФото: Александр РОГОЗА

В общем, вместо офисно-администра-тивного здания появится жилой дом. По словам бизнесмена, итоговая высота не будет превышать высоту соседних зданий - того же Театра Маяковского.

Правда, активисты застройщику не очень-то и верят. У всех в памяти дикая история двухлетней давности, когда одна компания взялась реконструировать дом Прошиных на 1-й Тверской-Ямской. Здание 1905 года постройки, московский модерн с уникальным узором на фасаде. Застройщик примерно так же обещал сохранить исторический фасад. Стройку быстренько завесили сеткой и как будто случайно «уронили» стену вместе со всем ее модерном и фризами. Осталась груда кирпичей. На тот момент никакого охранного статуса у здания не было, поэтому компания отделалась штрафом в 1 миллион рублей...

ЛЕС РУК

По разным оценкам, на публичные слушания о реконструкции дома Булошникова собралось от пятисот до тысячи человек. В административном здании на Пресненском Валу набился полный актовый зал участников, но этого не хватило - организаторам пришлось вывести телетрансляцию из зала в коридоры сразу на двух этажах и расставить там дополнительные скамейки и стулья. Пришли, правда, не только жители района, которые имеют право участвовать в обсуждении, но и неравнодушные москвичи. Не обошлось без товарищей из оппозиции. «Яблочник» Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова попытались возглавить протест, как говорится. По правилам слушаний в президиум сели представители застройщиков, которые должны были разъяснить суть будущей реконструкции. Сидящие в зале со своей стороны могли задавать вопросы. Но диалога не получилось. Народ выступающих не очень-то и слушал. Через несколько минут начался такой гвалт, что «президиум» встал и ушел - перекричать возмущенных активистов не получилось даже в микрофон. Закончилось все предложением проголосовать - кто против реконструкции дома. Весь зал поднял руки.

Статуса памятника архитектуры у здания нетФото: Александр РОГОЗА

Правда, никакой юридической силы конкретно это голосование не имеет. За неделю до слушаний жители района (с указанием фамилий и адресов) писали свое мнение в журнале, который лежит в управе. А в течение недели после слушаний пресненцы могут прислать свои замечания письменно - уже в адрес префектуры ЦАО. Еще через две недели специальная окружная комиссия должна собрать все эти мнения и принять решение. Архактивисты надеются, что решение земельной комиссии отменят и застройщику откажут. В «Мейн­Эстейт» в свою очередь считают, что на скандале вокруг дома Булошникова кто-то просто хочет попиариться - в сентябре нас ждут выборы муниципальных депутатов.