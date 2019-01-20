Погода в Москве 21 - 27 января: В столицу идут 20-градусные морозы!

Вместе Крещенских морозов в этом году в Москве случилась оттепель. Пятница, 18 января, стала самым теплым днем нынешней зимы, +3 градуса!

Мало того - над столицей гремела гроза, хотя с неба лился все же не дождь, а сыпал снег. Гроза зимой за последние полвека случалась всего 9 раз, уточняют эксперты центра "Фобос". Так что тем, кто в Крещенскую ночь не спал, можно сказать, повезло: увидели очень редкое природное явление.

Впрочем, сразу после этих аномалий возвращается настоящая зимняя погода - причем с крепкими морозами. Таков прогноз погоды в Москве на 21 - 27 декабря, которым с "КП" поделились синоптики Гидрометцентра России. Перемены в погоде принесет антициклон из Скандинавии.

В понедельник, 21 января, круглые сутки температура одинаковая: в мегаполисе -6...-8 градусов, по области от -6 до -11. Облачно, с прояснениями, небольшой снег.

Во вторник, 22 января, под утро подморозит до -12...-17 градусов, днем -9...-14. Облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой снег.

В среду, 23 января, ночная стужа усилится до -15...-20 градусов, днем тоже холодно, -10...-15. Такая температура на 5 градусов ниже, чем положено по климатическим нормам. И снова возможен небольшой снег.

С четверга до воскресенья (24 - 27 января), сохранится морозная погода: по ночам до -20 градусов, днем -10...-15. Облачно, с прояснениями, в некоторых районах Москвы и области возможен небольшой снег, но в основном без осадков.

В общем, Крещенские морозы в 2019 году хоть и пришли с небольшим опозданием, зато надолго. Продержатся они как минимум до конца января, предупреждают в Московском метеобюро.

РЕКОРДЫ

В грядущих морозах, конечно, ничего удивительного и аномального нет: просто зима! Тем более что именно последние дни января, по статистике, бывают самыми холодными в году. Рекордная для Москвы стужа за всю историю метеонаблюдений (а ведутся они уже 140 лет) зафиксирована 17 января 1940 года, -42,1 градуса. А рекордная для середины зимы теплынь стояла в 2007 году, тогда 20 января термометры показывали +6,2 градуса. Так что нынешняя зима очень даже обычная и нормальная, без таких вот крайностей.