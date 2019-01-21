На мусорной площадке около общежития «Бауманки» нашли тело 17-летнего студента
Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела несовершеннолетнего. 17-летнего подростка нашли сегодня утром на мусорной площадке под окнами общежития МГТУ имени Баумана в Госпитальном переулке.
- Погибший - студент «Бауманки», проживал в том самом общежитии, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.
В следствии считают, что 17-летний парень совершил самоубийство.
- При падении он упал на мусорную площадку, - уточнил источник. - Тело с признаками падения с большой высоты было обнаружено утром 21 января. Сейчас допрашиваются одногруппники погибшего, студенты, с которыми он дружил, соседи по этажу. Родственники, живущие в другом регионе, уже оповещены. Выясняются причины случившегося.
В Следственном комитете случившееся не комментируют.