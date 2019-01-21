На мусорной площадке около общежития «Бауманки» нашли тело 17-летнего студента

«Сгорели две кошки и техника на полмиллиона»: в Нижней Салде газовщики спалили квартиру, когда меняли кран, не отключив газ

По словам жильцов, специалисты подоткнули трубу обычной тряпочкой и открыли окно, когда стало вонять