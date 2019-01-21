2019-01-21T11:03:17+03:00
Происшествия

На мусорной площадке около общежития «Бауманки» нашли тело 17-летнего студента

По предварительной информации, подросток покончил с собой
Семен ЕЛЕНИН
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Выясняются причины случившегосяВыясняются причины случившегосяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела несовершеннолетнего. 17-летнего подростка нашли сегодня утром на мусорной площадке под окнами общежития МГТУ имени Баумана в Госпитальном переулке.

- Погибший - студент «Бауманки», проживал в том самом общежитии, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

В следствии считают, что 17-летний парень совершил самоубийство.

- При падении он упал на мусорную площадку, - уточнил источник. - Тело с признаками падения с большой высоты было обнаружено утром 21 января. Сейчас допрашиваются одногруппники погибшего, студенты, с которыми он дружил, соседи по этажу. Родственники, живущие в другом регионе, уже оповещены. Выясняются причины случившегося.

В Следственном комитете случившееся не комментируют.

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