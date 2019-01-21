Из бутика в центре Москвы вор вынес шубу за 5,5 млн рублей

Полицейские ищут вора, который умудрился вынести из элитного мехового бутика шубу по цене однокомнатной московской квартиры. Кража века произошла вечером в субботу, но пропажу заметили только утром в воскресенье, после открытия магазина.

- Около 13:00 20 января в полицию обратилась женщина, работающая администратором в магазине по адресу Петровка, 7, - рассказали «Комсомольской Правде»в пресс-службе московской полиции. - По ее словам, около 18:00 накануне в субботу неизвестный похитил из бутика шубу стоимостью 5 миллионов 460 тысяч рублей.

По словам источника в правоохранительных органах, увидев, что один из манекенов стоит «пустой», без шубы, сотрудники кинулись отсматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, что накануне вечером некий мужчина снимает шубу с манекена, упаковывает ее в сумку, а через несколько минут выходит.

- Сейчас выясняется, почему не сработали рамки, которые должны реагировать на все товары, которые еще не были пробиты на кассе, - говорит источник. - Охрана тоже не среагировала. На данный момент не исключается возможность, что у преступника могли быть сообщники и среди сотрудников магазина. Сейчас их опрашивают.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». (До 10 лет лишения свободы). Шустрого вора ищут.