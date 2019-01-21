2019-01-21T11:18:48+03:00
Происшествия

Из бутика в центре Москвы вор вынес шубу за 5,5 млн рублей

Преступник каким-то образом сумел пройти с ней мимо охраны
Семен ЕЛЕНИН
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Сейчас выясняется, почему не сработали рамки, которые должны реагировать на все товары, которые еще не были пробиты на кассеСейчас выясняется, почему не сработали рамки, которые должны реагировать на все товары, которые еще не были пробиты на кассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полицейские ищут вора, который умудрился вынести из элитного мехового бутика шубу по цене однокомнатной московской квартиры. Кража века произошла вечером в субботу, но пропажу заметили только утром в воскресенье, после открытия магазина.

- Около 13:00 20 января в полицию обратилась женщина, работающая администратором в магазине по адресу Петровка, 7, - рассказали «Комсомольской Правде»в пресс-службе московской полиции. - По ее словам, около 18:00 накануне в субботу неизвестный похитил из бутика шубу стоимостью 5 миллионов 460 тысяч рублей.

По словам источника в правоохранительных органах, увидев, что один из манекенов стоит «пустой», без шубы, сотрудники кинулись отсматривать записи с камер видеонаблюдения и увидели, что накануне вечером некий мужчина снимает шубу с манекена, упаковывает ее в сумку, а через несколько минут выходит.

- Сейчас выясняется, почему не сработали рамки, которые должны реагировать на все товары, которые еще не были пробиты на кассе, - говорит источник. - Охрана тоже не среагировала. На данный момент не исключается возможность, что у преступника могли быть сообщники и среди сотрудников магазина. Сейчас их опрашивают.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». (До 10 лет лишения свободы). Шустрого вора ищут.

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