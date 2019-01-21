Реставрация Большого Москворецкого моста спустя 82 года: обновить гранит и уплотнить грунт

В Москве продолжают ремонтировать и реставрировать все, что обветшало за последние десятилетия: школы, театры, больницы, жилые дома, мосты. В настоящее время работы ведутся на Большом Москворецком мосту, который расположен возле стен Кремля. Его не ремонтировали 82 года (с момента строительства в 1937 году). Строители сейчас, по сути, разбирают и заново собирают мост. Однако после капремонта он должен сохранить свой первоначальный вид, так как Большой Москворецкий мост - памятник культурного наследия. Ход работ 21 января оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В последние годы мы десятикратно увеличили объемы ремонтных работ. Это никому не нравится, но это необходимо, если мы хотим видеть свой город безопасным, качественным и современным, - сказал мэр Москвы. - Большой Москворецкий мост не ремонтировался с тех пор, как был построен в 1937 году. И, конечно, требует серьезного внимания.

Завершить работы планируют в конце 2019 годаФото: Алиса ТИТКО

Реставрацию, по словам Сергея Собянина, неоднократно откладывали из-за необходимости ограничения движения. Но рано или поздно его все равно нужно было приводить в порядок. Во время обследований обнаружили, что у моста много дефектов: просадки, трещины, снижена реальная грузоподъемность.

Капремонт Большого Москворецкого моста решили проводить в два этапа: сначала закрыть одну половину моста, следом - вторую. Однако на каждом этапе на мосту будут сохранены две полосы движения в каждом направлении. А вот движение транспорта под Большим Москворецким мостом, а именно по Москворецкой, Кремлевской, Софийской и Раушской набережным будет прежним.

Сейчас рабочие меняют гранит, мостовое полотно, в планах увеличить парапеты, обновить гидроизоляцию и уплотнить грунт под фундаментами основных опор.

Завершить работы строители планируют в конце 2019 года. Тогда с моста, где расположены смотровые площадки, снова откроются отличные виды на Москву-реку, сталинские высотки, парк "Зарядье".

Как говорят строители, следующий крупный ремонт понадобится лишь через 25 лет. А в целом срок эксплуатации моста составит до 100 лет.

Капремонт Большого Москворецкого моста решили проводить в два этапаФото: Алиса ТИТКО

ВАЖНО

Как изменилось движение транспорта:

- водители могут въехать на мост с Васильевского спуска, улицы Варварки, с Москворецкой улицы и Москворецкой набережной;

- съехать можно со стороны Замоскворечья, как и раньше, на Москворецкую набережную;

- со стороны Болотной улицы две полосы движения в каждом направлении.

КСТАТИ

Перенесли остановки:

На время ремонта Большого Москворецкого моста перенесли остановки наземного транспорта "Красная площадь" и "Большой Москворецкий мост".