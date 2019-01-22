Что будет в «Олимпийском» после капремонта: Кинотеатр, концертный зал и аквапарк

«Олимпийский» отправляют на ремонт. Построенные в столице к Олимпиаде-80 стадион и бассейн уже давно требовали реконструкции. Предприятие «Киевская площадь» вложит в реставрацию около 300 - 400 миллионов долларов, чтобы превратить «Олимпийский» в современный спортивно-развлекательный комплекс. «КП» узнала, что будет здесь после модернизации.

ШОУ КИРКОРОВА И ПУХОВИКИ ПО 700 РУБЛЕЙ

В декабре 2018-го Филипп Киркоров собрал на стадионе «Олимпийского» 18 000 зрителей, но тогда уже было понятно, что это последний концерт перед масштабным капремонтом.

- Думал ли я, будучи 14-летним мальчишкой, сидя на балконе в начале 1980-х годов на одном из первых шоу легендарной женщины, которая поет, что спустя почти 40 лет после открытия этого зала Аллой Пугачевой мне предоставится честь закрыть его историю, - произнес со сцены Киркоров.

Исполнители стали вспоминать свои рекорды: Баста собирал здесь 35 000 зрителей, Земфира - 30 000, Тимати - 28 000, Oxxxymiron - 22 000.

А в магазинах устроили полную распродажу. Брендовые джинсы - по 1700 рублей, а отечественные пуховики и вовсе по 700 рублей. Но скидки 90% делали не все, бизнесмены просто переехали. Хотя торговать в центре Москвы, пусть и не в современных условиях, было выгодно - аренда составляла 2245 рублей за квадратный метр в месяц (площадь 106 кв. м обходилась в 238 000 рублей).

На стадионе уже пусто, а вот в бассейне еще можно поплавать. О чем и сообщают объявления, развешанные по спорткомплексу.Фото: Алиса ТИТКО

ВСЕ СЪЕХАЛИ

Сейчас на фасаде стадиона нет афиш концертов, хотя еще включена подсветка вдоль круглой крыши. На билбордах висит реклама шоу в «Крокусе» - конкуренты не дремлют. Пропали вывески магазинов и ресторанов на первом этаже, зато появились «Справок не даем», «Сквозного прохода нет», «Магазин дисконт закрыт», «Парикмахерская переехала» и «Внимание, воруют» (на китайском языке возле ресторана «Анфилада»).

На стадионе еще есть освещение, дежурят охранники, пока ремонтные работы не ведутся.

- Уже вывезли одежду и столы из офисов. Ничего нет. Все съехали, - говорит один из охранников. - Даже последние новогодние елки отменили 29 и 30 декабря.

Сейчас разрабатывают концепцию реконструкции спорткомплекса.

- Новые владельцы работают над проектом. В комплексе предусмотрены оздоровительно-реабилитационный центр, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, крытый каток, теннисный центр, центр экстремального спорта, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Справка "КП"

МАДОННЕ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО?

Несмотря на то, что спортивный комплекс - самое большое крытое спортивное сооружение в Европе (площадь его крыши равна пяти футбольным полям - 33 000 кв.м. Общая площадь всего комплекса - 54 887 кв.м.), последние годы в «Олимпийском» чаще проводили не соревнования, а концерты. Сейчас организаторы шоу в Москве уже обеспокоены, что стадион превратят в торговый центр. Якобы магазины займут еще больше места, а концертный зал будет вмещать не 30 000, а всего 6000 зрителей.

- Особенно важна эта площадка для иностранных артистов. Мы делали концерт Стинга на 24 000 зрителей. Привозили несколько лет назад группу Queen, Мадонну, мюзикл «Нотр-Дам де Пари» с симфоническим оркестром. Билеты на такие шоу раскупают мгновенно, всем не хватает. А если площадка уменьшится до 6000 мест, организовать в Москве большой концерт станет проблемой, - считает Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment.

- Аналогичных площадок нет?

- В столице остается «Крокус Сити Холл», но это всего 7500 мест. На стадионе «Динамо» будет концертная площадка на 14 000 посадочных мест.

- Но ведь есть же другие стадионы? Почему бы не проводить концерты на «Спартаке» (50 000 мест) или в «Лужниках» (80 000 мест)?

- Летом - да. А весной, осенью, зимой? Крыши же нет. Да, и летом бывают дожди, что создаст дискомфорт и артисту, и зрителям.

Концертные организаторы говорят, что в идеале убрать бы из «Олимпийского» все магазины и сделать нормальную красивую площадку на 35 - 40 тысяч мест.

- В «Олимпийском» артистам мирового уровня, которые привозят по 10 грузовиков оборудования, было удобно. Ведь ни одна другая крыша не выдержит подвески в несколько тонн, - говорит Сергей Подгорный, продакшен-менеджер концертного агентства T.C.I.

Наверное, гастролерам придется давать в Москве по два концерта. Например, Дженнифер Лопес выступала в «Крокусе» два дня подряд, хотя ее шоу было идеально заточено под «Олимпийский».

В любом случае звездам пока ­придется довольствоваться другими залами: реконструкцию комплекса планируют завершить к 2021 году, но и эта дата очень приблизительная.