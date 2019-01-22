Погода в Москве 23 - 27 января: Арктическое вторжение с морозами до -27 градусов

Мороз и солнце, день чудесный - тех, кому нравится классическая зимняя погода, природа порадовала. Во вторник, 22 января, днем трещал ощутимый морозец, -13...-15 градусов, небо было ясным, сияло солнце. Такая же погода ждет москвичей и в ближайшие дни, судя по прогнозам Гидрометцентра России на 23 - 27 января.

В среду, 23 января, под утро в мегаполисе -17...-19, по области до -22 градусов, а местами ночная стужа окрепнет до -27 градусов. Днем среду -12...-17, переменная облачность, без осадков. Такая погода на 4 - 5 градусов холоднее климатической нормы.

В четверг, 24 января, ночью -15...-20 градусов, в Подмосковье местам до -25. Днем -9...-14, переменная облачность, в некоторых районах столицы и области будет кружить небольшой снег.

В пятницу, 25 января, ночные холода вновь усилятся до -17...-22 градусов, местам до -27. Днем -11...-16. Солнечно и практически безветренно, так что по ощущениям будет не так уж и морозно.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 января, по ночам -15...-20, днем -9...-14. Облачно, с прояснениями, местами небольшой снег.

Морозы в конце января, конечно, не редкость - чего ж еще ждать в разгар зимы! Но все же у нынешних есть и "виновник": так называемое арктическое вторжение. Ледяной воздух из Арктики сначала проник в северные районы страны. В Архангельской области минувшей ночью подморозило до -33 градусов! Теперь антициклон вместе со стужей дошел ло средней полосы и даже до Краснодарского края.

По предварительным прогнозам, холода продержатся до конца января и в первых числах февраля - то есть как минимум до следующих выходных.