2019-01-22T19:51:08+03:00
Общество

Погода в Москве 23 - 27 января: Арктическое вторжение с морозами до -27 градусов

Потепления не предвидится еще дней десять. Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 23 - 27 января
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
В ближайшие дни в Москве будет морозно, зато сильных снежных осадков синоптики не обещают.В ближайшие дни в Москве будет морозно, зато сильных снежных осадков синоптики не обещают.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Мороз и солнце, день чудесный - тех, кому нравится классическая зимняя погода, природа порадовала. Во вторник, 22 января, днем трещал ощутимый морозец, -13...-15 градусов, небо было ясным, сияло солнце. Такая же погода ждет москвичей и в ближайшие дни, судя по прогнозам Гидрометцентра России на 23 - 27 января.

В среду, 23 января, под утро в мегаполисе -17...-19, по области до -22 градусов, а местами ночная стужа окрепнет до -27 градусов. Днем среду -12...-17, переменная облачность, без осадков. Такая погода на 4 - 5 градусов холоднее климатической нормы.

В четверг, 24 января, ночью -15...-20 градусов, в Подмосковье местам до -25. Днем -9...-14, переменная облачность, в некоторых районах столицы и области будет кружить небольшой снег.

В пятницу, 25 января, ночные холода вновь усилятся до -17...-22 градусов, местам до -27. Днем -11...-16. Солнечно и практически безветренно, так что по ощущениям будет не так уж и морозно.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 января, по ночам -15...-20, днем -9...-14. Облачно, с прояснениями, местами небольшой снег.

Морозы в конце января, конечно, не редкость - чего ж еще ждать в разгар зимы! Но все же у нынешних есть и "виновник": так называемое арктическое вторжение. Ледяной воздух из Арктики сначала проник в северные районы страны. В Архангельской области минувшей ночью подморозило до -33 градусов! Теперь антициклон вместе со стужей дошел ло средней полосы и даже до Краснодарского края.

По предварительным прогнозам, холода продержатся до конца января и в первых числах февраля - то есть как минимум до следующих выходных.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Лукашенко о задержании Насти Рыбки: Немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси
Историю гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич, которую депортировали из Таиланда в Беларусь, но задержали во время пересадки в Шереметьево, «Комсомолке» прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт
Новости 24
В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар
Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков
Энергетики Москвы сообщили о полной готовности к морозам
Москвичам посоветовали переждать сильный снегопад в помещениях
Две новые ледовые арены появятся в Подмосковье к 2022 году
На стройплощадке в Подмосковье нашли бомбу времен ВОВ
Мужчину ранили ножом в московском метро
Более полумиллиона пассажиров воспользовались станцией метро «Беломорская»
Москвичи заметили лису у метро "Алма-Атинская"
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 января
Дворник оказался в больнице, спасая невнимательную москвичку
Где покормить белок на ВДНХ: опубликована интерактивная карта
В Москве цены на каршеринговые автомобили изменят из-за лихачей
В Москве на ВДНХ появилась карта кормления белок
Все автобусы Подмосковья выкрасят в белый цвет с желтой полосой
Путешествие мечты: «Боржоми» исполняет желания
В Москве появились места, где на лыжах можно покататься бесплатно
Крещенские ярмарки откроются в Подмосковье 18 января
В Подмосковье будут выдавать электронные рецепты на лекарства
Грядущей метели в Москве присвоили «желтый» уровень опасности
В Москве в новогодние праздники родились почти 2,5 тысячи малышей
Ученые назвали эффективный способ избежать преждевременной смерти