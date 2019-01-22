2019-01-22T14:21:42+03:00
Общество

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов - о новых поездах метро, дополнительных выделенках и ускорении столичных дорог

В городском транспортном комплексе рассказали о том, что ждёт пассажиров.
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы Максим ЛиксутовЗаместитель мэра Москвы Максим ЛиксутовФото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня, 22 января, на президиуме столичного правительства транспортный комплекс города отчитался о работе в прошлом году и планах на ближайшее время.

- Мы планируем и дальше повышать среднюю скорость на дорогах столицы и развивать экологичный транспорт, причем не только личный, но и грузовой, и общественный, - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Мы обеспечиваем возможность выбора для жителей - пользоваться личными авто или метро, автобусами, троллейбусами, в том числе и каршерингом, прокатом велосипедов, самокатов.

По его словам, за прошлый год город поехал быстрее на главных магистралях. "Среднесуточная скорость машин в столице составляет сейчас 53 километра в час", - добавил заммэра.

За последние месяцы на платных стоянках в центре стало свободнее. В транспортном комплексе Москвы объясняют это недавним повышением цен за парковку. Как отметил Максим Ликсутов, на стоянках появилось примерно 7 процентов свободных мест по сравнению с январем 2018 года.

Те, кто ездит на метро, скоро смогут прокатиться с большим комфортом. К 2020 году в подземке планируют запустить принципиально новый поезд. Проект сейчас разрабатывается. Уже известно, что в этом поезде будет расширенный в 1,5 раза переход между вагонами, просторные дверные проемы, улучшенная система мультимедийного информирования пассажиров, USB-разъемы в каждом сидении, современный пульт управления в кабине машиниста, обновлённый дизайн снаружи и внутри вагонов. При этом интерьеры чудо-поезда окончательно будут выбирать москвичи на электронном голосовании.

Какие ещё основные перемены в транспорте ждут горожан? Среди них:

- В подземке продолжат обновлять вагоны и поезда, а также рельсы, шпалы, эскалаторы. К примеру, в 2019 году появятся 552 новых вагона поезда "Москва". Для сравнения: средний возраст вагонов столичного метро снизился с 20 лет (в 2010 г.) до 13 лет (2018 г.).

- В планах на этот год - строительство от 8 до 14 новых станций и 1 нового депо метро, более 100 километров новых дорог.

- На МЦК в конце 2019 года интервал движения поездов сократят в час пик с 5 до 4 минут.

- В 2019 году в наземном транспорте появятся 1700 новых автобусов, трамваев и электробусов. К примеру, уже 45 электробусов ездят по городу на пяти линиях. В этом году закупят 300 таких машин. До конца 2020 года электробусов в Москве будет не меньше 900 штук. А с 2021 года столичные власти вместо обычных автобусов станут закупать только электробусы.

- В этом году на пунктах проката добавят более 15 тысяч самокатов (сейчас их 3150 штук). Кроме того, ежегодно на улицах города планируют открывать 100 новых велостанций всего на 1000 великов и 130 электровелосипедов.

- В конце 2019 - начале 2020 года запустят первые три маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) - "Одинцово-Лобня", "Нахабино-Подольск" и "Зеленоград-Раменское".

- В 2019 году поедут ещё 32 километра новых выделенных полос для наземки (сейчас их 324 километра по всему городу. - Прим.). При этом специальными ограждениями закроют дополнительно 60 километров трамвайных путей.

ЦИФРЫ

Городской общественный транспорт:

- На 460 миллионов поездок жителей или на 9% стало больше в 2018 году по сравнению с 2010 г. (5,6 млрд. поездок).

- 69% горожан выбирают для поездок по столице общественный транспорт (в 2010 г. - 62%).

Метро:

- 3,15 млрд. поездок за 2018 год. При этом в рабочий день - 11 млн. поездок. По сравнению с 2010-м в подземке за минувший год прибавилось 320 миллионов пассажиров (это на 11% больше, чем восемь лет назад).

Такси:

- 760 тыс. поездок в сутки в рабочий день по Москве

- 5 - 7 минут составляет среднее время подачи машины в час пик (в 2010 г. - 30 минут)

- 2,7 года - средний возраст машины такси

Пешеходные зоны:

- На 50 процентов выросло количество пеших прогулок по столице. В мэрии объясняют это благоустройством по программе "Моя улица".

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