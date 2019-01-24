2019-01-24T13:04:28+03:00
Происшествия

Водитель «Яндекс.Такси» привез богатых клиентов в засаду - пассажиров ждали трое грабителей

Преступников задержали на съемной квартире в Подмосковье [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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На допросе грабители почти сразу рассказали, что наводчиком стал таксист, который подвозил подгулявшего бизнесмена домойНа допросе грабители почти сразу рассказали, что наводчиком стал таксист, который подвозил подгулявшего бизнесмена домойФото: Олег ЗОЛОТО
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43-летний бизнесмен с приятелем в ту ночь допоздна засиделись в баре в районе Чистых прудов. Вызвали такси и минут через двадцать были уже на западе города, на улице Пивченкова. Расплатились с водилой, вышли, побрели к дому и вдруг навстречу трое. А дальше все происходило стремительно. Бизнесмена с товарищем валят с ног. Бьют кулаками по лицу, пинают ногами. Пока те лежат, ничего не понимая, грабители шманают по карманам. Денег не находят. Забирают с собой только iPhone и IQOS (это такая штуковина для бездымного курения, стоит 7-8 тысяч рублей, - Авт.). Действуют слаженно и быстро. С момента первого удара до того, как трое преступников умчались через двор, прошло всего около 40 секунд!

Нападение сняла одна из камер видеонаблюдения.

Сам этот эпизод произошел еще в начале января, во время новогодних каникул, и вот сыщикам удалось найти всю эту гоп-компанию. Троих подозреваемых задержали на съемной квартире в Подмосковье.

- Задержанным - по 22-24 года, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Все трое приехали в столичный регион из других российских регионов - Мордовия, Орел, Волгоград. Как говорят - «на заработки».

На допросе грабители почти сразу рассказали, что наводчиком стал таксист, который подвозил подгулявшего бизнесмена домой. Он гражданин Таджикистана, работает в Москве таксистом уже несколько месяцев, заказы получал от «Яндекс.Такси».

- Злоумышленники заранее разработали план нападения, - сообщили в пресс-службе московской полиции. - После того как таксист посадил в автомобиль клиентов, он сообщил своим подельникам адрес, куда их привезет. Остальные трое злоумышленников приехали по указанному адресу, где и совершили нападение.

Кстати, iPhone, который забрали у избитого пассажира, грабители продать не успели. Гаджет нашли на той самой съемной квартире.

По статье «Грабеж» участникам банды светит до 7 лет колонии.

- Все четверо сейчас проверяются на причастность к другим похожим нападениям на людей после поездок на такси, - заявил источник.

Водитель «Яндекс.Такси» привез богатых клиентов в засаду - пассажиров ждали трое грабителейш.

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