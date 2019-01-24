В Москве с 2010 года число погибших в ДТП снизилось на 40%

Правительство Москвы и столичная ГИБДД добились хороших результатов в сокращении аварийности на дорогах. Благодаря этому число аварий с пострадавшими в столице за последние восемь лет снижено почти на четверть.

- По сравнению с 2010 годом число погибших в ДТП снизилось на 40%, число раненых – на 23%, количество ДТП с пострадавшими – на 22%, - об этом сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства города к расширенному заседанию коллегии ГУ МВД России по Москве, в котором принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, 24 января мэр Москвы передал столичной полиции 16 мобильных криминалистических лабораторий на базе автомобилей Volkswagen, с помощью которых полицейские на месте в течение одного часа смогут оформлять даже самые сложные ДТП. Ранее для этого приходилось перекрывать дороги почти на шесть часов.

- Надеюсь, что с новой аппаратурой все сложные мероприятия на дорогах будут проводиться быстрее. Таким образом, мы от шести часов, которые были в 2017 году, придем к часу, - сказал Сергей Собянин.

Теперь на место происшествий будут выезжать машины, которые оснащены стационарной системой телескопического освещения с комплексом фотовидеофиксации обстановки на месте ДТП, квадрокоптерами, фотоаппаратами, лазерными измерительными комплексами и другим следственным и экспертно-криминалистическим оборудованием. В целом, общее время проведения мероприятий для выяснения причин и ликвидаций ДТП сократится в шесть раз.

Ранее для исполнение регламента средние сроки прибытия на ДТП машин "скорой помощи", ГИБДД и МЧС составили 8-10 минут. Срок прибытия следственно-оперативной группы был сокращен с 1,5 часов до 42 минут. Таким образом, время ликвидации последствий тяжелых ДТП к концу 2018 года удалось сократить в два раза – с шести до трех часов в среднем.