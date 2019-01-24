Новшества в Московском зоопарке: Второй пешеходный мост и дополнительный вход из метро

Московский зоопарк продолжает масштабное обновление. В феврале этого года начнут строить второй пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу. А около соседней станции метро «Баррикадная» - дополнительный вход в зоопарк. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Главный вход в зверинец на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская уже давно с трудом справляется с толпами желающих увидеть животных и птиц. Особенно много людей приходит сюда весной, летом и осенью. Причем в выходные и праздники число посетителей просто зашкаливает. Перед турникетами на вход собирается более 60 тысяч человек в день.

Теперь новый вход поставят буквально в двух шагах от метро «Баррикадная» (см. на фото). Это будет двухэтажный павильон с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми. По проекту здание сделают в стиле американского авангарда - геометрически правильные конструкции и лаконичный дизайн.

Внутри разместятся билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотека и образовательный центр. Здесь планируют проводить лекции, мастер-классы и тематические встречи. А в зоопарк можно будет попасть со второго этажа входного павильона через лифты, эскалаторы или лестницы с пандусами. Удобнее станет не только обычным посетителям, но прежде всего семьям с детьми, детскими колясками, а также инвалидам.

Теперь новый вход поставят буквально в двух шагах от метро «Баррикадная»

Между старой и новой территорией зоопарка перекинут новый пешеходный мост высотой 12 метров и длиной 22 метра. Его построят рядом с существующим мостом, который тоже постоянно перегружен. В часы пик летом и весной на подходах к нему собираются очереди, а на самом мосту - пробки. На новый переход можно будет подняться по пандусам. Для инвалидов и мам с колясками запустят пассажирские лифты. На мосту будут теплые ступеньки и по два выхода с каждой стороны. Ограждающие и несущие конструкции переправы сделают из металла в виде морской волны. Их покрасят в белый цвет. А само ограждение смонтируют из ударопрочного стекла.