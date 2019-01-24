Новая экспозиция музея Высоцкого в Москве: Детские игрушки и кухня квартиры артиста, личные вещи из коллекции Марины Влади

Завтра, 25 января, отмечается 81-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. К этой дате в культурном центре-музее «Дом Высоцкого на Таганке» подготовили новую постоянную экспозицию. Теперь она выросла в 2,5 раза - с 220 до 570 квадратных метров. Экспонатов стало больше в 1,5 раза - с 940 почти до 1,4 тысячи.

- Больше 650 музейных предметов - это личные вещи Владимира Семеновича, в том числе те, что ранее не выставлялись, - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Среди них - личные вещи из коллекции Марины Влади, переданные музею в дар. Особенность экспозиции - ее интерактивность. В ней собраны более 1 тысячи мультимедийных материалов - фотографии, аудио- и видеозаписи. Посетители могут посмотреть архивные кадры, послушать редкие записи песен.

К примеру, впервые увидим на экспозиции воссозданные гостиную и кухню московской квартиры артиста. Пока в музее был представлен только его кабинет. Среди новинок - не представленные ранее автографы Высоцкого, гитары, иконы, даже его детские игрушки. В музее специально сделали уголок для детей, где можно также посмотреть мультфильм «Алиса в стране чудес». Высоцкий сочинил и исполнил песни для этой анимационной картины. С помощью нескольких десятков мультимедийных точек можно будет узнать подробности о жизни и творчестве поэта. В том числе перед посетителями появится голограмма Владимира Высоцкого.

Уникальные мемориальные предметы и архивные документы расскажут о разных временах в жизни артиста - детские годы, юность, учеба в Школе-студии МХАТа, написание песен и стихов, концертные выступления, киносъемки, служение в театре. Отдельно на экспозиции представят легендарный спектакль «Гамлет» в Театре на Таганке. В большой витрине выставлены костюмы и реквизит.

Напомним, решение о создании музея было принято в январе 1989 года. Он находится на улице, которая с 2015 года носит имя артиста. Музей возглавляет его сын Никита Высоцкий. Обновление экспозиции началось в феврале 2018 года - после 80-летнего юбилея со дня рождения Владимира Высоцкого. Ее решили провести из-за маленькой площади прежней выставки, уже не вмещавшей увеличившуюся в несколько раз коллекцию.

КАК ДОБРАТЬСЯ: ул. Высоцкого, д. 3, стр. 1, ст. м. «Таганская»-кольцевая, далее 5 минут пешком по указателям около выхода из метро.

ЦЕНА БИЛЕТА: на постоянную экспозицию для обычных посетителей - 150 руб., для льготников (пенсионеры, инвалиды, дети в возрасте от 7 до 17 лет - полный список на сайте музея) - 20 руб.; самостоятельный осмотр кабинета Высоцкого - 50 руб.. Бесплатно - для детей в возрасте до 6 лет включительно, ветеранов Великой Отечественной войны, студентов, учеников московских школ в рамках проекта «Музеи - детям». Для всех посетителей - экскурсии платные от 30 до 100 рублей в зависимости от льгот и выставки.

Касса завершает продажу билетов за 30 минут до закрытия музея. Акция «Бесплатное посещение» - в третье воскресенье месяца.

ГРАФИК РАБОТЫ: вт., ср., пт., сб., вск. - с 11.00 до 18.00. В четверг - акция «Вечер в музее» с 13.00 до 21.00 (музей работает дольше). Выходной - понедельник. Санитарный день - последняя пятница месяца. Мемориальный кабинет Высоцкого открыт только в определенные часы (расписание можно уточнить на сайте музея).