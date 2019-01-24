Дуб, растущий в подмосковной усадьбе Абрамцево, назвали «Российским деревом года»

Оказывается, у деревьев тоже есть свои чемпионаты! Ежегодно в практически каждой стране континента выбирается «дерево года». Победители этих конкурсов затем участвуют в международных голосованиях.

По итогам 2018-го «Российским деревом года» назван большущий старый дуб, растущий на территории Музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском районе Московской области - прямо напротив входа в усадебный дом.

Точный возраст дерева, которое уже давно стало одной из достопримечательностей усадьбы, с помощью последних технологий точно подсчитали ученые. В 2020 году ему исполнится 250 лет!

Напомним, усадьба в середине 19 века принадлежала писателю Сергею Аксакову, автору сказки «Аленький цветочек». У него частенько бывали Гоголь, Тургенев, Тютчев. В 1870 году ее купил промышленник и меценат Савва Мамонтов, к которому приезжали погостить Илья Репин, Виктор Васнецов, Исаак Левитан, Михаил Врубель, Василий Поленов и многие другие русские художники. Абрамцевский дуб наверняка всех их помнит, и если бы умел говорить много интересного мог бы рассказать!

Кстати, известный факт - Васнецов рассказывал, что на написание картины «Богатыри» его вдохновили именно мощные абрамцевские дубы. «Бродил я, особенно по утрам, по парку, любовался кряжистыми великанами, - вспоминал великий живописец. - А уже как дубы превратились в «Богатырей», объяснить не могу, должно быть, приснилось!» Собственно, Виктор Васнецов сами дубы тоже запечатлел - картина «Дубовая роща в Абрамцеве», написанная в 1883 году, ныне хранится в Государственной Третьяковской галерее. В разные годы абрамцевских великанов писали Илья Остроухов, Валентин Серов, Пётр Кончаловский и другие художники.

В честь победы Абрамцевского дуба в конкурсе «Российское дерево года» 29 января пройдет необычный забег. Известный российский бегун-путешественник Александр Капер стартует от дуба и пробежит до Дома Правительства Московской области в Краногорске. (Кстати, в 2017 году этот атлет совершил рекордный пробег из Москвы в Пекин).

А на следующий день, 30-го, состоится торжественная церемония награждения - там же, в подмосковном Доме Правительства, организаторы конкурса вручат памятную доску в честь победы Абрамцевского дуба.

1 февраля стартует континентальный чемпионат - конкурс «Европейское дерево 2019». В течение месяца на сайте treeoftheyear.org будет проводиться открытое интернет-голосование, в котором могут поучаствовать все желающие. Давайте поддержим Абрамцевский дуб!