2019-01-24T20:16:24+03:00
Общество

Собянин: В 2018 году в детских технопарках занимались более 60 тысяч школьников

Мэр города посетил "Траекторию взлета" в МАИ
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы посетил детский технопарк "Траектория взлета".Мэр Москвы посетил детский технопарк "Траектория взлета".Фото: Алиса ТИТКО
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В конце декабря в Московском авиационном институте (МАИ) создали детский технопарк "Траектория взлета". Школьники уже начали изучать IT-разработки и 3D-моделирование. Новый центр 24 января посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сегодня в Москве работают 15 детских технопарков. В прошлом году лекции и занятия в них посетили более 60 тысяч школьников. Обучение и практическая работа в хорошо оснащенных лабораториях, с преподавателями-практиками помогают юным москвичам расширить кругозор, приобрести новые знания и навыки. И в будущем – сделать осознанный выбор профессии, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В детском технопарке проводят обучение для школьников от 12 до 17 лет, пока только по двум курсам "IT-разработка" и "3D-моделирование и промышленный дизайн". Занятия в лабораториях с высокотехнологичным производственным оборудованием уже посетили порядка 200 школьников. Но это только первый этап развития технопарка.

В прошлом году лекции и занятия в столичных детских технопарках посетили более 60 тысяч школьников. Фото: Алиса ТИТКО

В прошлом году лекции и занятия в столичных детских технопарках посетили более 60 тысяч школьников.Фото: Алиса ТИТКО

- Во время второго этапа мы создадим курсы "Беспилотные авиационные системы", "Робототехника и цифровое производство", "Композиционные материалы", "Аддитивные технологии", "VR/AR", "Пилотажные стенды", - рассказал мэру Москвы руководитель технопарка "Траектория взлета" Сергей Ершов. - Мы ожидаем, что в этом году технопарк посетят более 2 800 школьников.

Ученики после обучения в технопарке получат право выполнить и защитить собственный или командный проект. А, если защита проекта будет успешной, то ребята получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в МАИ.

И уже в 2019 году с самыми трудоспособными учениками заключат более 40 "отложенных" трудовых договоров.

Напомним, сейчас в Москве функционируют 15 детских технопарков, где школьники могут освоить 29 профессий. Только за последний год детские технопарки посетили 61 400 учащихся. Все они учащиеся 7-11 классов школ и студентов колледжей Москвы.

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