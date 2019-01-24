Появилось видео с места пожара в подмосковной многоэжтажке

Вечером в четверг появились сообщения о взрыве в многоэтажной новостройке на окраине подмосковного города Балашиха. Очевидцы позвонили на номер экстренных служб в 20:37.

Некоторые источники сообщают, что было два громких хлопка, из-за которых обрушилась часть крыши. «Газ?» - в соцсетях очень быстро сформировалась самая популярная версия. Позже стало известно, что дом на улице Кольцевой негазифицирован. «Взорвался газовый баллон, с помощью которого делают натяжные потолки», - уточнили некоторые СМИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/688062" frameborder="0"></iframe> Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе.

Однако в МЧС версию о взрыве опровергают.

- Никакого взрыва не было, - заявили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе управления МЧС по Московской области. - В квартире на 15 этаже начался пожар. Из-за высокой температуры в какой-то момент лопнули стекла.

Осколок пробил лобовое стекло одной ищз стоявших внизу машин. Фото: предоставлено КП очевидцем

В ведомстве сообщают, что из дома эвакуированы около 30 жильцов, среди которых несколько детей.

- По предварительной информации, пострадавших нет. Происходит тушение пожара. Техники и сил на месте достаточное количество.

В 21.25 пожарным удалось локализовать пожар, в 21.30 было ликвидировано открытое горение.

Некоторые источники сообщают, что было два громких хлопка, из-за которых обрушилась часть крыши. Фото: предоставлено КП очевидцем

- Да, сейчас все говорят, что взорвался газовый баллон, которым пользовались ремонтники, - рассказала «КП» Екатерина, жительница балашихинского микрорайона Янтарный, живущая по соседству с «взорвавшимся» домом. - Наши дома только-только сдались, народ начал въезжать и делать ремонты. Теоретически это мог быть и баллон. Но вообще в наши дома мастеров с баллонами охрана не пускает. Поэтому насколько я слышала. У всех соседей натяжные потолки делали электрическими пушками. Это выходит дороже в плане счета за электроэнергию, который придется в итоге оплатить. Но безопасней.

«КП» следит за развитием событий.