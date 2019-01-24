СК: В подмосковной многоэтажке взорвались газовые баллоны, погибли двое рабочих

На месте пожара в микрорайоне Янтарный на окраине Балашихи работают следователи и криминалисты Следственного комитета.

Напомним, в 20:30 очевидцы услышали громкий хлопок и из окон многоэтажки на Кольцовой улице появилось пламя. По словам соседей, многие видели в огне человека – мужчина кричал, но так и не смог выбраться. В 21.30 пожарным удалось ликвидировать открытое возгорание, в 22.19 пожар были ликвидирован. В МЧС сообщали, что из дома эвакуировали около 30 человек, в том числе детей. Информацию о взрыве какое-то время опровергали - мол, дом не газифицирован, а за взрыв соседи приняли звук лопнувших из-за высокой температуры стекол.

Между тем в СК решается вопрос о возбуждении уголовного дела - по нарушению техники безопасности при строительных работах. В ведомстве подтверждают версию о том, что причиной ЧП стал взрыв газа в баллонах.

Один из газовых баллонов. Фото предоставлено "КП" очевидцем

- По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов, произошло два хлопка и возгорание, - рассказала старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. - В результате смертельные травмы получили двое рабочих, проводивших ремонтные работы.

Припаркованные внизу автомобили пострадали от обломков. Фото предоставлено "КП" очевидцем

В СК отмечают, что взрывы повредили стены дома и шахты лифта. Об этом говорят и жители двора.

- Когда рвануло, сверху полетели какие-то детали фасады, ошметки, - рассказал «КП» мужчина, живущий по соседству с горевшим домом. - Они попадали на стоявшие внизу машины. Некоторые тачки очень сильно пострадали. У некоторых не только стекла побиты, но и кузова повреждены, крыши погнуло.

Предварительно основной причиной ЧП стал взрыв газа в баллонах. Фото предоставлено "КП" очевидцем

Один из очевидцев прислал на сайт kp.ru видеозапись - мужчина побывал в подъезде, где произошел пожар. На 15 этаже ему удалось снять один из обгоревших газовых баллонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/688065" frameborder="0"></iframe> Взрыв газового баллона в многоэтажке а Балашихе.

Пожарные завершили проливку сгоревшей квартиры. Там сейчас проходит разбор завалов.

Отметим, что очевидцы сняли гибель в огне одного из рабочих.

- Это было еще до приезда пожарных - первые машины приехали минут через десять после начала пожара, - рассказала «КП» жительница Балашихи Елена Царькова.

На записи видно, что в комнате уже вовсю полыхает огонь, который отрезал путь к двери. Мужчина стоит на подоконнике, держась руками. Через несколько секунд огонь добрался до него. Страшный крик слышали многие…

Сейчас пытаются выяснить личности погибших строителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/688062" frameborder="0"></iframe> Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе.

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Напомним, с 16-этажном доме на улице Кольцевая около 20:30 в четверг прогремели два взрыва. Из окон на 15 этаже вырвалось пламя. Вызвали пожарных. Дом не газифицирован, поэтому местные жители сразу предположили, что взорваться могли газовые баллоны, которые используют при натяжке потолков - полотно ПВХ растягивают с помощью высоких температур. На текущий момент Следственный комитет подтвердил, что причиной пожара стали именно баллоны. Погибли двое мужчин - мастера, которые работали в квартире. (подробности)