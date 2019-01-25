2019-01-25T12:11:31+03:00
Происшествия

В Москве школьник облился керосином в подъезде и загорелся

У парня ожоги 98 процентов тела
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится одной из городских больницСейчас подросток в тяжелом состоянии находится одной из городских больницФото: Иван ВИСЛОВ
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Жуткий случай произошел в ночь на пятницу, 25 января, в многоэтажном жилом доме на улице Берзарина. Трое парней 15,16 и 17 лет устроили посиделки на лестничной площадке. С собой у них было несколько бутылок пива, коктейли, а еще керосин. Последний ребята, как вы догадываетесь, использовали не по назначению. Младший из подростков держа в руках канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, опрокинул ее на себя. От сигареты, которая была у него в руках, одежда моментально вспыхнула.

Крики друга услышали старшие парни. К этому моменту бедняга был полностью охвачен огнем.

- Они взяли его на руки и тащили на улицу. Все было на пятом этаже а пламя сбили только, снегом, - рассказала «КП» очевидец, жительница дома Ольга.

Жильцы вызвали скорую. Сейчас подросток в тяжелом состоянии находится одной из городских больниц. У него ожоги 98 процентов тела. По предварительным данным, случившееся — несчастный случай. Но установить так ли это, предстоит следственным путем.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщила «Комсомолке» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

В Москве подожгли 15-летнего школьника

В одну из столичных больниц доставили 15-летнего подростка с ожогами почти всего тела. Мальчишку подожгли на улице Берзарина. Сейчас врачи борются за жизнь школьника (подробности)

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