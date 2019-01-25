В центре Москвы дом, где работали герои «Служебного романа», стал памятником архитектуры

Этот роскошный особняк в центре Москвы выбрал для съемок фильма «Служебный роман» режиссер Эльдар Рязанов. Помните, в здании на пересечении Кузнецкого моста и Петровки работали герои фильма - Калугина, Новосельцев и другие сотрудники советского статистического учреждения.

Теперь бывший доходный дом Алексея Хомякова получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание в стиле модерн было построено в 1899 - 1900 годах. Проект разработали архитекторы Илларион Иванов-Шиц и Максимилиан Геппенер. Главная фишка здания - граненый эркер с колоннадой на втором этаже и балконом в резном каменном ограждении на третьем.

Сначала здание было четырехэтажным, а в 1931 году надстроили еще два этажа. Главные фасады дома выходят на улицы Петровку и Кузнецкий Мост. Их сделали из камня и штукатурки с отделкой рустом, то есть с имитацией каменной кладки. Их украшают пояса меандра (декоративный греческий орнамент), маски львов, пальметты (рельефные детали в виде листьев пальмового дерева, жимолости или тропического растения аканты), кариатиды (женские фигуры, которые вместо колонн поддерживают горизонтальные перекрытия здания) и полуколонны.

- Доходный дом Хомякова - прекрасно сохранившийся образец модерна, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Однако он известен не только благодаря своей великолепной архитектуре. Именно в этом здании работали герои фильма «Служебный роман». Интересно, что в действительности такого учреждения здесь никогда не было. В советское время здание занимали Московский отдел здравоохранения, Министерство речного флота СССР, Наркомвод СССР. Сейчас здесь находится Федеральное агентство морского и речного флота, а на первом этаже работает ресторан.

Отныне старинный дом охраняется государством. В нем запрещено нарушать исторический облик. А любой ремонт или реставрация могут проводиться только под контролем специалистов Мосгорнаследия и после согласования с ведомством.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Четырехэтажный дом на пересечении улиц Петровки и Кузнецкий Мост (точный адрес - ул. Петровка, д. 3, стр. 2) был построен на месте сгоревшего деревянного дома, который принадлежал Алексею Хомякову (1804 - 1860) - известному философу и публицисту XIX века. Затем владение перешло к его внучатому племяннику, полному тезке философа. При нем здание и превратилось в доходный дом.

Большая часть его помещений использовалась для коммерческих целей. К примеру, на первом этаже был банк «Волков и сыновья», второй и третий занимал мебельный отдел магазина «Мюр и Мерилиз». В здании также размещались конторы, а часть помещений четвертого этажа сдавалась под комфортабельные квартиры.

Внутри сохранились лестницы с ажурными металлическими ограждениями и деревянными поручнями, лепной декор, своды Монье в подвале, ниши-экседры (полукруглые ниши с полукуполом).