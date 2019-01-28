Забытые вещи и документы в общественном транспорте Москвы 2019: Куда обращаться, сколько времени хранятся находки

В автобусе у меня из кармана куртки выпал кошелек с транспортными и банковскими картами. Потом, когда уже заходила в метро, поняла, что карточек нет. Объясните, куда можно обратиться, если потерялись вещи в общественном транспорте?

Ирина Дорофеева. Юго-Западный округ.

Забытые вещи и документы в общественном транспорте Москвы 2019 хранятся на нескольких специальных складах по всему городу в зависимости от того, где их потеряли. Как рассказали в столичной мэрии, личные документы, к примеру, паспорт, полис, водительское удостоверение, студенческий билет и так далее, на склад не привозят. Их сразу передают в полицию. Этот стол находок называется группа по работе с найденными документами ЗИЦ ГУ МВД России по Москве (стол находок). Адрес: 2-й Колобовский переулок, д. 8, тел. (495) 694-86-20. Часы приема жителей: пн. - чт. - 10.00 - 17.00, пт. - 10.00 - 16.00, сб., вск. - выходной. Сюда же попадают копии различных документов и служебные бумаги.

Остальные забытые вещи и документы в общественном транспорте Москвы нужно искать так:

В МЕТРО, НА МОНОРЕЛЬСЕ И НА МЦК

Склад забытых вещей находится на станции метро «Котельники» (восточный вестибюль, первый вагон из центра). Телефон справочной - (495) 622-20-85. Склад работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Сюда приносят вещи, потерянные на станциях, в вестибюлях и вагонах поездов.

Если вы сами найдете чью-то пропажу, нужно обратиться к дежурной по станции. Она в присутствии сотрудника УВД оформляет опись содержимого. При этом всю информацию вписывают в специальный бланк. Далее находку с бланком увозят на склад забытых вещей. Там ее еще раз проверят по списку в бланке. Все потерянные вещи хранятся шесть месяцев. После этого передаются в Госфонд. Свои вещи пассажир может получить только по паспорту. Кроме того, надо написать заявление.

В АВТОБУСЕ, ТРОЛЛЕЙБУСЕ ИЛИ ТРАМВАЕ

Вначале нужно обратиться к диспетчеру парка или депо маршрута, на котором оставили вещь. По правилам сюда водитель должен сдать находки, собранные в салоне. После этого диспетчер составляет акт с описью и с курьером отправляет на центральный склад забытых в наземном транспорте вещей. Обычно забытые вещи и документы в общественном транспорте Москвы поступают туда через день. Склад находится по адресу: ул. Преображенская, д. 5/7, ст. м. «Преображенская площадь», тел. 8-915-293-06-25, (495) 950-40-64 (пн. - чт. - 8.00 - 20.00, пт. - 8.00 - 18.45).

«Потеряшки» хранятся каждая на своей полке в несгораемом шкафу полгода, потом уничтожаются. Все вещи получают регистрационный номер, ярлычок и учетную карточку. Обратите внимание: объявившемуся владельцу придется заплатить 12 рублей 46 копеек за сутки за одно место хранения. С собой захватите паспорт. Еще надо написать заявление. В нем указать дату, примерное время потери и номер маршрута наземного транспорта, а также краткое описание потерянной вещи.

Найденные кошельки с деньгами хранятся на складе полгода. При этом наличные сдаются в кассу службы движения «Мосгортранса». По заявлению и документу, удостоверяющему личность, хозяин может получить на складе кошелек, а в кассе - деньги. Если владелец так и не объявится, деньги спишут в государственный бюджет.

Паспорта и прочие документы задерживаются на складе на три дня. За это время сотрудники склада обязаны попытаться отыскать владельца паспорта или другого документа, в котором указан адрес, и сообщить о находке. Если владельца найти не удалось, тогда паспорта и прочие документы передают по описи в стол находок ГУ МВД России по Москве (см. адрес выше).

В МАРШРУТКЕ

Чтобы узнать о потерянных вещах, нужно связаться с диспетчером через любого водителя, работающего на этом маршруте. Он поможет уточнить, в какой именно машине остались ваши вещи и выяснит у водителя этой маршрутки, на месте ли они. Еще можно обратиться непосредственно в компанию-перевозчика. Ее адрес и телефоны обычно вывешиваются в салоне.

Информацию обо всех новых синих автобусах коммерческих перевозчиков можно получить на Едином транспортном портале Москвы (transport.mos.ru), в контакт–центре «Московский транспорт» - (495) 539-54-54 и по короткому номеру 3210 («Билайн», МТС, Мегафон).

Большинство столичных маршруток работают в компании «Автолайн». Ее справочная служба - (495) 662-99-00 (пн. - чт. - 9.30 - 17.30, пт. - 9.30 - 16.30, перерыв - 13.00 - 14.00; сб., вс. - выходной). Единого центра выдачи вещей здесь нет. Поскольку на каждом маршруте есть своя диспетчерская, куда и передаются находки. Телефоны этих пунктов вывешены на сайте «Автолайна» в разделе «Служба забытых вещей». Здесь в специальной табличке пополняется список забытых вещей и документов в общественном транспорте Москвы. Если увидели в списке свое имущество, тогда звоните по указанному телефону склада временного хранения. При необходимости может потребоваться точное описание предметов и заявление на возврат вещей.

Их обычно хранят 2 месяца, затем – уничтожают. Документы (паспорта, удостоверения и пр.) держат на складе пять дней. Затем передают в стол находок ГУ МВД России по Москве (см. адрес выше).

В ПРИГОРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧКЕ И АЭРОЭКСПРЕССЕ

По столице многие катаются в том числе и на пригородных электричках, у которых есть остановки в Москве. Если забыли вещи на маршруте железной дороги, тогда можно обратиться к дежурному по вокзалу или кассиру на платформе. При этом нужно сообщить маршрут электрички, время ее отправления с той станции, на которой садились в поезд, и вагон, где оставили свои вещи. Можно еще позвонить в единый информационно-сервисный центр РЖД - 8-800-775-00-00. Или обратиться в стол находок камеры хранения вокзала конечного пункта следования этого поезда.

Для пассажиров аэроэкспрессов работает свой склад забытых вещей. Там хранятся потерянные вещи со всех трех направлений движения поездов – до аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево. Сотрудник аэроэкспресса сообщает о находке в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), а также сотруднику охраны. Затем сменный специалист терминала составляет акт с подробным описанием предмета. Забытые вещи хранятся у сменного специалиста в течение 48 часов, после чего, если хозяин не нашелся, передаются на склад в терминале «Аэроэкспресс» в Шереметьево. На складе всем вещам дают регистрационный номер, а также прикрепляют ярлычки с указанием места обнаружения, даты сдачи на склад и номером акта описи. Все вещи хранятся в специальном сухом помещении в пакетах и коробках. То, что сдается в течение дня, собирается в один пакет и обозначается специальной биркой, чтобы было легче искать. Вещи хранятся на складе 6 месяцев, потом утилизируются.

Чтобы забрать свою вещь, нужно предварительно позвонить на «горячую линию» - 8-800-700-33-77. Время работы склада: пн., ср., чт. - 9.30 - 17.00., вт., пт., - 9.30 - 13.00. Перерыв - 13.00 - 14.00.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

28 января - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

29 января - Департамент здравоохранения Москвы;

30 января - Департамент городского имущества Москвы;

31 января - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы;

1 февраля - Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Куда жаловаться, если в квартире плохо греют батареи

Как только в столице резко похолодает, у меня в квартире начинают плохо греть батареи. Мне приходится включать обогреватель. Мои жалобы в управляющей компании принимают, но проблема с отоплением остается. Куда жаловаться, если в квартире зимой холодно?

Людмила Николаевна, ул. Липецкая.

На этот вопрос в Комплексе городского хозяйства Москвы отвечают так:

- Если после обращения в управляющую компанию, отопление в квартире так и не включили в полную силу, тогда можно сообщить о плохой работе отопительных систем в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Заявки об авариях, жалобы и замечания на отопление круглосуточно принимают операторы единой диспетчерской службы столичного Департамента ЖКХ - (495) 539-53-53. Еще можно отправить жалобу через электронную приемную ведомства.

Кроме того, в Московской объединенной энергетической компаниии (МОЭК» принимают сообщения о проблемах с отоплением в квартире, об авариях, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения круглосуточно - (495) 539-59-59.

На управляющую компанию можно пожаловаться через электронную приемную. Или с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы», а также на портале «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома». С сайта ответ придет в течение восьми дней.