В Москве при строительстве Большой кольцевой линии метро прорвало грунт

На востоке столицы 25 января произошел незначительный прорыв грунта. Между станциями "Текстильщики" и "Нижегородская" строят участок Большой кольцевой линии. Об аварии на стройке стало известно, когда в СМИ появились сообщения, что на соседнем здании автобазы пошла трещина. Якобы была угроза провала здания, людей эвакуировали, работники поспешили убрать свои автомобили. Оказывается, прорыв грунта спровоцировала "водяная линза".

- При проходке тоннеля метро от станции "Текстильщики" до станции "Нижегородская" тоннелепроходческий комплекс встретил так называемую "водяную линзу", в результате чего произошел незначительный прорыв грунта, объемом порядка 10 кубометров, — рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе АО "Мосинжпроект".

Как объяснили в "Мосинжпроекте", "водяная линза" — это пласт грунта, в котором накапливаются подземные воды. Но вода все равно просачивается через грунтовые слои и уходит в подземное течение.

- Метростроители сразу же приняли меры по защите тоннеля. Сейчас ситуация уже стабилизирована, — сказали в пресс-службе АО "Мосинжпроект".

Также в СМИ появлялись сообщения, во время строительства пострадало несколько человек. Однако в "Мосинжпроекте" сказали, что пострадавших нет.

В информационном центре транспортного комплекса Москвы предупредили об изменении трех автобусных маршрутов в районе 2-го Грайвороновского проезда, а именно автобусных маршрутов № 29, 334, 725.

КОНКРЕТНО

- Автобусы № 29, 725 ходят:

– от Кузьминского парка и Ветакадемии до Карачаровского путепровода

– от Текстильщиков до 2-го Грайвороновского проезда, далее по Грайвороновской улице до Саратовской улицы.

Автобусы № 334:

– от Чухлинки по ул. Коновалова, Рязанскому просп., через ул. Ф.Полетаева и Есенинский бульвар к метро «Кузьминки» (обратно по Зеленодольской и ул. Ак. Скрябина через метро «Рязанский проспект»). Дальше своим маршрутом – до 91-го кв. Грайворонова.