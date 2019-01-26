Снежные заносы в Москве: пробки 7 баллов, грузовики буксуют на МКАДе

В столице 26 января продолжается снегопад, по прогнозам синоптиков он будет идти 48 часов подряд. Предупреждения об ухудшении погоды рассылает МЧС, в соцсетях рекомендации остаться дома звучат от Департамента транспорта Москвы и ЦОДД. Автомобилистов стали просить оставить машину, так как еще днем легковушки стали попадать в незначительные аварии, пробка образовалась на МКАДе - на трассе М2 столкнулись более 100 машин на разных участках дороги.

- На МКАДе буксуют грузовики из-за снегопада. Застрявшим помогает дорожный патруль. Но проехать по Москве очень сложно, не усугубляйте, оставайтесь, по возможности дома или пользуйтесь метро или железной дорогой, - сообщают в столичном ЦОДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/688347" frameborder="0"></iframe> В районе Серпухова столкнулись 40-50 машин.

Водитель Renault врезался в стену Николо-Перервинского монастыря на Шоссейной улице. Автомобилист хотел обогнать другую иномарку, но не справился с управлением. В результате пассажир Renault пострадал.

В Подмосковье зафиксированы десятки аварий из-за скользкой дороги и плохой видимости.

- На дорогах 7 баллов, много ДТП, машины едут медленно. Выбираться куда-то сейчас на автомобиле - не лучшая идея. В ближайшие часы снегопад будет продолжаться. Поэтому, если решитесь выйти из дома, на городском транспорте будет быстрее и безопаснее, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

В связи с 7-балльными пробками при поездке в аэропорты рекомендуют воспользоваться всепогодным поездами "Аэроэкспресса" или выезжать на авто с большим запасом по времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/688374" frameborder="0"></iframe> Снежный буран в Москве.Снег будет идти 45 часов и выпадет почти половина месячной нормы осадков. Доставайте лопаты, не садитесь за руль. А лучше оставайтесь дома с кружкой горячего какао

- Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и ресурсов для обеспечения устойчивой работы аэропорта. Задействовано свыше 130 единиц многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов, - рассказали в аэропорте "Внуково".

Чистят снег в "Домодедово" и "Шереметьево". Стоит напомнить, что массовые отмены сделала компания "Аэрофлот", чтобы не заставлять своих пассажиров "томиться" в аэропорте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/688354" frameborder="0"></iframe> На улицы Москвы вышла дорожная техника из-за рекордного снегопада.Алиса ТИТКО

В столичном МЧС предупреждают, чтобы москвичи не укрывались и не парковали машины под деревьями, шаткими конструкциями.

- По прогнозу ФГБУ "Центральное УГМС" в Москве 26 и 27 января ожидаются снег, метель, гололедица, усиление ветра до 17 м/с, - такие сообщения приходят москвичам на мобильные телефоны.

Уборка снега на площади перед МГУ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автомобилистов просят сегодня пользоваться метро - там сухо, тепло и доехать можно в любой район Москвы. На уборку города уже вышли более 12 000 снегоуборочных машин, железную дорогу чистят 88 машин спецтехники и 1500 сотрудников.

- Проводятся непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов, - сообщили в пресс-службе МЖД. - По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы. Для этих целей существует резерв: всего к зимнему сезону подготовлено более 160 единицы различной снегоуборочной железнодорожной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Прокуратура проверит причины задержек и отмены авиарейсов в Москве

Из-за сильного снегопада 26 и 27 января в Москве авиакомпании отменяют рейсы и предупреждают о возможных задержках. Этими сообщениями уже заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В частности, планируется проверка по соблюдению прав пассажиров (подробности)

В Подмосковье из-за снегопада в аварии попали уже почти 100 машин

Сильного снегопада 26 января в городах Московской области, видимо, не ждали. Автомобилисты гонят, как обычно, хотя нужно было бы снизить скорость. На Симферопольском шоссе за полдня уже почти 100 машин попали в аварии (подробности)