Снегопад в Москве - самый сильный за 20 лет. А таких сугробов не было с 2002 года

Москвичи обсуждают в соцсетях субботнюю метель и стоят в нереальных для выходных дней пробках. Коммунальщики расчищают дороги от сугробов. А метеорологи подводят итоги рекордного снегопада и предупреждают: он еще не закончился, мести будет как минимум до утра понедельника.

Снегопад, который начался в субботу, 26 января, установил уже два рекорда.

Во-первых, он самый мощный с начала нынешней зимы.

Во-вторых, побит суточный рекорд по количеству осадков для 26 января. Всего за полсуток, с 9 утра до 21 часа в субботу, в Москве выпало 13 мм. За всю историю метеонаблюдений в этот день столице ни разу не доставалось больше 9,1 мм осадков, рекорд держался ровно 20 лет, с 1999 года. Лишь за один снежный день столице досталось 30% всей январской нормы осадков! За воскресную ночь добавилось еще от 5 до 13 мм в разных районах Москвы и области.

Уборка снега на площади перед МГУ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Впрочем, речь о рекорде лишь для конкретных суток. В принципе же Москва видела и более мощные снегопады, напоминают в Гидрометцентре России. Скажем, в 2018 году мело без перерыва трое суток, с 3 по 5 февраля, и в общей сложности выпало 47 мм осадков. Так что закончится нынешний снегопад - сравним! А продолжаться он будет, с разной интенсивностью, весь день в воскресенье и в ночь на понедельник, 28 января.

На дорогах по-прежнему снежные заносы и снежный накат, предупреждают синоптики. Еще одна проблема для автомобилистов - плохая видимость. Из-за метели они в среднем составляет 1 - 2 километра, а иногда не больше 500 метров.

Сугробы растут буквально на глазах: утром в субботу их высота в районе ВДНХ была 31 сантиметр, утром в воскресенье уже 44 см, почти полметра. Это на треть больше, чем положено по климатическим нормам, уточняют в Московском метеобюро. В Тушине и в центре мегаолиса еще больше, 49 см. А в Московской области чемпион по сугробам Павловский Посад, там они выросли до 56 см.

Во дворах и в парках все очень по-разному: метеорологи измеряют высоту снежного покрова на специальной площадке, защищенной от ветра. В любом случае, столько снега в столице не наметало с 2002 года.