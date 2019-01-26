Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста.

Судя по всему, вор взял на вооружение сюжет старого советского фильма «Старики-разбойники», где герои Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева совершают кражу картины Рембрандта, якобы забирая ее на реставрацию.

- Мужчина спокойно подошел к висевшей на стене картине Куинджи «Ай-Петри. Крым», снял ее вместе с рамкой и покинул зал, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Находившиеся в этот момент рядом посетители были уверены, что пейзаж забирает кто-то из местных работников.

По информации «Комсомольской Правды», в ближайшее время пресс-служба МВД России должна выступить с официальным заявлением по краже. Расследованием будут заниматься сотрудники федерального главка.

- Очевидцы говорят, что после снятия картины со стены сигнализация не сработала, не было никаких громких звуков, - продолжает источник. - Преступника видела даже одна из смотрительниц, но почему-то не остановила.

Неизвестный, которого приняли за музейного работника, спокойно снял картину со стены и ушелФото: СОЦСЕТИ

В Инженерном корпусе Третьяковки сейчас работают следователи. После случившегося здание было закрыто на выход. Идет опрос посетителей и работников музея. Параллельно оперативники отсматривают записи с камер видеонаблюдения.

Картина «Ай-Петри. Крым» была написана в 1908 году. Специалисты пока затрудняются назвать ее оценочную стоимость. Стоит отметить, что полотна Архипа Куинджи довольно редко выставляются на аукционах, поэтому редкие работы мастера всегда продаются за очень большие деньги. Так, в 2008 году на аукционе «Сотбис» в Лондоне пейзаж Куинджи «Березовая роща» была продан за 3 миллиона долларов.

Раму похититель оставилФото: СОЦСЕТИ

Напомним, в мае 2018 года в Третьяковской галерее вандал напал на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (которую в народе еще называют «Иван Грозный убивает своего сына»). Мужчина несколько раз ударил спрятанное под стеклом полотно стойкой заграждения. Холст порезан в нескольких местах. Сейчас его пытаются восстановить. Свой поступок мужчина позже объяснил в суде так: «Не убивал Иван Грозный своего сына. Это исторический факт. Репин Грозного оболгал...»

КОММЕНТАРИЙ

Официальный представитель МВД Ирина Волк:

"Полиция устанавливает неизвестных, похитивших картину Архипа Куинджи. В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"

ДОСЬЕ

Архип Куинджи считается мастером пейзажа. Образцом этого жанра является его работа «Ай-Петри. Крым», которая создавалась в период 1898-1908 гг. Ай-Петри – одна из гор в Крымском горном массиве, который находится в Ялте. Название горы с греческого переводится как Святой Пётр.

РЕАКЦИЯ

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В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи (подробности).

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