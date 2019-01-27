"Смотрители спохватились лишь спустя два часа после ограбления": Очевидцы рассказали подробности кражи картины Куинджи из Третьяковки

Из Инженерного корпуса еще не ушли последние посетители. Гламурные дамы в мехах делают селфи на фоне баннера "Куинджи". У Инженерного корпуса дежурит полицейская машина, хотя, как отметили корреспонденту КП двое полицейских, похитителя в галерее давно нет.

Все случилось около четырех часов вечера.

- Я пришла в галерею, отстояла огромную очередь и попала внутрь около четырех часов вечера, - рассказала очевидица, художница Олеся Матущак. - Картины не стало где-то после четырех тридцати, потому что в это время мы встретили нашего знакомого, который фотографировал картину в четыре тридцать.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см

Примечательно, что о том, что картины нет, девушка узнала из разговора двух посетителей выставки.

"Никакой паники не наблюдалось. мы осмотрели выставку на первом этаже, стали подниматься на второй. Нас остановили двое и сказали: представляете, в галерее картину украли", - отметила девушка.

На втором этаже художница увидела торчащие стены штыри и пустое место.

Как отмечает девушка, возле пустого места не было даже смотрителя. Загораживать пространство возле картины при помощи стульев и подручных средств стали спустя два часа после происшествия.

- По галерее ходили две очевидицы, кража произошла на их глазах. Девушки пересказали, что мужчина подошел, снял раму и убрал картину. Видимо, он зашел за перегородки, которыми перегорожено все пространство.

Как отметила Матущак, похититель не мог скатать картину, поскольку она выполнена на картоне.

"Это большой лист 50 на 60 см. Я думаю, что этот негодяй засунул ее где-то под куртку и она пропиталась его потом, она окислится. Как художник я переживаю за сохранность картины".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/688480" frameborder="0"></iframe> Посетители Третьяковской галереи рассказали о том, как произошло ограбление.Евгения КОРОБКОВА

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину Куинджи

Из инженерного корпуса Третьяковской галереи похители картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По словам очевидцев, похищение было совершено таким образом: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся (подробности).

КСТАТИ

Повезло? Вор спокойно унёс картину Куинджи из Третьяковки из-за несработавшей сигнализации

Кража века! Иначе и не назовешь. В Третьяковской галерее днем в воскресенье украли картину Архипа Куинджи. Все произошло в Инженерном корпусе, который находится в Лаврушенском переулке, - там сейчас проходит выставка знаменитого пейзажиста (подробности).

РЕАКЦИЯ

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В социальных сетях появились первые комментарии очевидцев по поводу резонансной кражи знаменитой картины Куинджи. Судя по всему, люди были ошарашены профессионализмом неизвестного грабителя и отсутствием своевременной реакции сотрудников галереи (подробности).