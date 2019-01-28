Реставрация в Крутицком подворье: Домовая церковь, исторический музей и чаепития

Крутицкое подворье обычно на просторах интернета описывают так: «Древние храмы XV века, одноэтажные домики с расписными окошками, а кругом современные многоэтажки, тонированные джипы. Контрасты». И это место в самом центре Москвы. Точнее, в Таганском районе, в 10 минутах ходьбы от станций метро «Крестьянская Застава» или «Пролетарская». Как правило, об этом удивительном мире узнают случайно, не могут поверить и только на месте приходят в восторг, что такую красоту сохранили до наших дней. А все потому, что несколько раз этот уголок реставрировали, сейчас новый этап - начались работы в храме Воскресения Словущего с Никольским приделом.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ОБВЕТШАЛА

- Воскресенский храм в Крутицком подворье - уникальный памятник сразу нескольких эпох: XV век сохранился в уровне белокаменного подвала, XVI век - в уровне подклета, к XVII веку относится верхний этаж, а к XVIII веку окна ризницы и усыпальница епископа Иллариона. Предполагается сохранить фрагменты подлинной кирпичной кладки разных времен. Все работы пройдут под контролем нашего ведомства, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Будут менять ржавую кровлю, раскроют и отреставрируют белокаменные окна подвала. Восстановят кирпичную и белокаменную кладку, которая изрядно обветшала. В том числе разберут современный деревянный тамбур, искажающий исторический облик.

Дворец крутицких митрополитов, XVII векФото: Михаил ФРОЛОВ

- Закроют вообще всю территорию? - спрашиваю в Успенском соборе.

- Нет. Наш храм отреставрировали несколько лет назад, были восстановлены фрески, иконостас. Мы каждый день открыты, у нас службы идут, по воскресеньям всегда детей крестят. Работы по фасадам и интерьерам будут в храме Воскресения Словущего. Сколько продлится реставрация, неизвестно. Говорят, что лет пять, - отвечает служительница собора.

- Рядом с церковным комплексом - одноэтажные домики. Что в них?

- Канцелярия. В одном из них была трапезная, еще в одном готовили пирожки на продажу. Сотню лет назад эти домики были частными, а сейчас входят в комплекс «Крутицкое подворье».

УСЫПАЛЬНИЦА АРХИЕРЕЕВ

После реставрации храм Воскресения Словущего с Никольским приделом планируют использовать по первоначальному назначению.

На верхнем этаже будет домовая церковь на 50 - 60 человек, а на первом в помещении казны - постоянная экспозиция, посвященная истории Крутицкого подворья. Еще откроют отдельный зал для чаепития на 15 - 20 человек.

- В северной и западной галереях будет продолжение экспозиции истории Крутиц со входом в усыпальницу архиереев. В белокаменном подвале ХV века планируется разместить археологические находки, надгробные плиты, архитектурные детали убранства зданий, керамику, изразцы, найденные на территории комплекса, - рассказывают в Департаменте культурного наследия. - Согласно научным исследованиям, храм был кафедральным собором. Об этом свидетельствует наличие в нем усыпальницы крутицких архиереев с их захоронениями начиная с 1499 года.

КОНКРЕТНО

Несколько раз этот уголок реставрировали, сейчас новый этап - начались работы в храме Воскресения Словущего с Никольским приделомФото: Михаил ФРОЛОВ

1. Набережные палаты (место заключения А. И. Герцена в 1834 - 1835 гг.)

2. Здание бывшей гарнизонной комендатуры XIX века

3. Храм Воскресения Словущего, 1498 г.

4. Дворец крутицких митрополитов, XVII век

5. Святые ворота с Крутицким надвратным теремом, 1681 - 1694 гг.

6. Успенский переход, XVII век

7. Соборная церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1667 - 1688 гг.

8. Застройка второй половины XIX века.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Играли в футбол и приводили в чувство пьяниц

В советские годы комплекс храмов был на грани уничтожения. С 1924 года церковные службы запретили, иконы разграбили. Территорию подворья перестроили под военные казармы, на старом кладбище создали площадку для игры в футбол. Только в 1947 году начали реставрацию. Она затянулась на 30 лет.

- До 1960-х годов весь район был малоэтажным, фактически 3-й Крутицкий переулок и Симонов Вал были узкими улицами с деревянными домами. Снести деревянный фонд пришлось в связи с тем, что надо было прокладывать дороги, - рассказывает москвовед, историк архитектуры Денис Ромодин. - Когда началась реконструкция района, на защиту Новоспасского монастыря и подворья встал русский реставратор Павел Корин. Из Знаменской церкви после открытого письма Павла Корина был выселен медвытрезвитель, монастырь отдан в ведение «Союзреставрации», на Крутицах обосновался филиал Исторического музея. Музейным объектом Крутицкие палаты признали в 1966 году, а через два года храм отдали издательскому дому «Главкнига», с 1982 года здания стали филиалом Исторического музея.

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