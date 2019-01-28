Звезды, спортсмены и полководцы: как преобразились станции московского метро

Метрополитен Москвы является одним из самых красивых в мире. Спорить тут даже никто не берется. Чего только стоят мозаики, фрески, люстры, мрамор — настоящий подземный музей. Но сохранить все изыски, увы, не удалось. Только сейчас во время реставраций специалисты поднимают архивные фотографии и восстанавливают былую красоту вестибюлей и платформ.

«Сокольники»

Красная звезда и скульптуры физкультурников появились возле наземного вестибюля станции метро «Сокольники». А они там раньше были? Оказывается, да. Витраж в виде звезды из стекла и металла располагался под крышей до войны, позже был утерян. Скульптуры тоже. Когда пришло время реставрировать вестибюль «Сокольников», то решили посмотреть исторические фотографии и восстановить все элементы.

- Нам удалось воссоздать уникальный витраж, на котором изображена красная звезда. Теперь эта жемчужина вестибюля вновь будет радовать горожан, — рассказал руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Также были воссозданы скульптурный фриз с изображением метростроевцев и гранитные вазоны внутри павильона. Такой красивой станция была только в первые годы после строительства. Стоит напомнить, что «Сокольники» - первая станция столичного метро. Первый поезд с пассажирами отправился 15 мая 1935 года. А спустя два года дизайн зала и наземного вестибюля станции был удостоен Гран-при на Международной всемирной ярмарке в Париже.

«Бауманская»

Во время реставрации в куполе вестибюля раскрыли световые ниши и воссоздали люстру со звездой. В реставрации нуждался исторический узбекский мрамор «газган», мозаика с изображением Ленина, панно, скульптуры защитников Родины и тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны.

- На скульптурах были воссозданы все утраченные элементы — частично же были отломаны орудия. И на самом металле трещины теперь запаяны. Весь металл был покрыт защитным покрытием, имитирующим бронзу, - рассказала «Комсомольской правде» Анастасия Китеж, главный архитектор проектов реставрации. - Над путями воссоздали люстры по архивным чертежам.

Эта станция была построена в военное время - в 1944 году, с того времени эскалаторы не меняли ни разу. Теперь же их заменили на новые - российского производства. И добавили еще один эскалатор: вместо трех стало четыре.

Во время реставрации в куполе вестибюля раскрыли световые ниши и воссоздали люстру со звездой. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Киевская»

Сложнейшая реставрация была на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии. Пристальное внимание было к разрушенному панно и 24 фрескам в лепных медальонах.

- Там было два этапа работ. Сначала воссоздано большое панно «Народные гуляния в Киеве» в торце зала, так как оно обрушилось в 2010 году в результате протечки грунтовых вод, и затем все остальные панно на пилонах станции, - рассказала Анастасия Китеж, главный архитектор проектов реставрации.

Оформление посвящено Советской Украине, поэтому на фресках можно увидеть селян c овощами, железнодорожников, строителей и энергетиков. Сразу же после реставрации была волна критики, так как фрески стали ярче, появились новые детали, например, на панно «Танцующие» голову девушки покрыл платок, а раньше там был венок c лентами. Но, как объяснили реставраторы, изначально она была в платке, поэтому решили вернуть такой облик.

Сложнейшая реставрация была на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии. Пристальное внимание было к разрушенному панно и 24 фрескамФото: Евгения ГУСЕВА

- За 60 лет фрески несколько раз переписывались. Штукатурное основание росписей подвергалось эрозии, в процессе побелки рам и сводов появились потеки краски — в результате фрески стали мутноватые, - рассказывает Анастасия Китеж, главный архитектор проектов реставрации. - А в композиции «Детский сад» не только были переписаны отдельные детали (лица, платки, игрушки, рука ребенка), но и исчез центральный персонаж — мальчик в бирюзовой майке. После расчисток первоначальная композиция была восстановлена.

«Кутузовская» и «Студенческая»

На станциях Филевской линии продолжают ремонтировать вестибюли и платформы, но преображение некоторых увидеть можно уже сейчас. «Кутузовскую» украсили портреты полководцев русской армии, а на «Студенческой» появились символы наук. Источником вдохновения для архитекторов стали названия станций. Так на «Кутузовской» появились тематические панно, посвященные Отечественной войне 1812 года. На перроне можно увидеть много портретов полководцев и солдат русской армии, победившей Наполеона. А «Студенческую» украсили символами разных наук. Например, микроскоп символизирует биологию, греческая скульптура — философию, весы — юриспруденцию, маскарадные маски — театральное искусство, счеты — математику, а подъемный кран — строительство и инженерное дело.

- На всех платформах Филевской линии появятся тематические дизайнерские панно, архитектурное освещение, информационные стелы, — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

КСТАТИ

Скоро покажут «Динамо» и «Кропоткинскую»

Сейчас преображается станция «Динамо», расположенная возле одноименного стадиона. Она стала объектом культурного наследия после того, как на террасе северного вестибюля реставраторы обнаружили фрагменты мраморной мозаики. Оказывается, старинный пол скрывался под слоем асфальта примерно с 80–90-х годов.

- Сейчас реставраторы раскрыли все полотно, в том числе полукруглый участок, который находился под киоском, работавшим здесь с момента открытия станции и до середины прошлого столетия, — прокомментировал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. - Мраморная мозаика будет сохранена и отреставрирована.

Реставрационные работы проведут и в южном вестибюле, где специалисты надеются также обнаружить старинное покрытие.

Уже летом откроют западный вестибюль метро «Кропоткинская», который раньше был буквально обставлен киосками и кафешками. А вестибюль имеет статус памятника культуры. Реставраторы обновляют входные двери, решетки на окнах. Подсветка появится в сводах арки, как это и планировалось в 1935 году. Однако после войны арку просто закрыли металлом.