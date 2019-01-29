Погода в Москве 30 января - 4 февраля: В столицу идет рекордная оттепель!

Нынешняя зима в Москве до сих пор была вполне настоящей, серьезной, с морозцем и снегопадами. Сугробы вот даже выросли, каких с 2002 года не бывало! Но в ближайшие дни природа напомнит, что мы все-таки живем в эпоху глобального потепления. В столицу идет рекордная оттепель, предупреждают синоптики Гидрометцентра России в своем прогнозе погоды в Москве на 30 января - 4 февраля.

Начнется она уже в среду и продержится как минимум до середины следующей недели. При этом в среду, 30 января, и в четверг, 31 января, могут быть побиты температурные рекорды для этих дней за всю историю метеонаблюдений (а ведутся они в столице уже 140 лет).

Рекорды, кстати, совсем свежие, установлены в 2016 году - тогда конец января тоже выдался оттепельным. Максимум для 30 января пока +3 градуса, для 31 января +3,9 градуса. Нынче же Гидрометцентр и в среду, и в четверг обещает +3, так что все на грани.

В пятницу, 1 февраля, станет чуть прохладнее. Ночью -1...-6, днем не выше +1.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 февраля, по ночам 0...-5, днем снова до +3 градусов.

В понедельник, 4 февраля, даже ночью температура может быть плюсовой, а днем до +4 градусов.

Небо все эти дни - серое, на улицах - слякоть. А с неба - мокрый снег и снег с дождем. Влажность воздуха будет практически стопроцентной. Так что, хоть и тепло, но промозгло и неуютно. Постепенное похолодание, по предварительным прогнозам, ожидается не раньше 7 февраля.