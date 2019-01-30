Старые авто не пустят в Москву?

Москва - абсолютный российский лидер по количеству вредных выбросов от автомобилей. По данным аналитического центра при правительстве России, в 2016 году в атмосферу попало 975 тыс. тонн загрязняющих веществ от столичного транспорта. На машины приходится 90% всей гадости в воздухе мегаполиса.

Улучшить обстановку предлагается за счет введения экологических зон для транспорта.

Суть нововведения проста: старые машины с неэкологичными моторами (ниже Евро-3) не будут пускать в центр города. Под запрет на передвижение может попасть 40% всего московского автопарка. Около миллиона автомобилей.

Идея столичных экологических зон принадлежит президентскому Совету по правам человека. Общественники отправили письмо Сергею Собянину с конкретными предложениями.

Вот что хочет Совет по правам человека:

- Определить границы запретных зон для неэкологичного транспорта.

- Повесить запрещающие знаки (такие были внесены в ПДД еще в прошлом году).

- Создать базу данных с экологическими классами машин.

- Контроль осуществлять при помощи камер (данные об экоклассах авто можно слить в единую базу и дать к ней доступ комплексам фиксации).

А вот и ответ из столичной горадминистрации:

«Правительство Москвы поддерживает инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации...» - говорится в сообщении мэрии.

- Транспортные экологические зоны нужны давно, - считает завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев. - Москва старается привлекать туристов. В центре уже есть зоны с низкой скоростью транспорта, чтобы людям приятнее было ходить. Но экология там не лучшая. Запрет на въезд неэкологичных машин можно вводить в туристических местах. И обязательно надо смотреть за результатом: какой воздух был до и какой стал.

Таким старушкам, возможно, и нет места в центре приличного города. Но что делать, если у владельца нет средств на более новую и экологичную модель?Фото: Евгения ГУСЕВА

С экологическим классом у машин есть нюанс - информацию о нем массово начали вписывать в ПТС (паспорт транспортного средства) с 2010 - 2011 годов. У машин старше восьми-девяти лет, скорее всего, в документах никакого класса не будет. По данным ГИБДД, в стране зарегистрировано 11,2 млн легковушек возрастом 5 - 10 лет, 7,7 млн возрастом 10 - 15 лет и 14,5 млн старше 15 лет - с высокой долей вероятности все они без экологического класса.

Посмотреть это можно в свидетельстве о регистрации. К примеру, в СТС на мой мотоцикл Yamaha 2005 года в графе «Экологический класс» написано: «не установлено».

- Если информации об экологическом классе нет, то ездить можно свободно, - считает президент Коллегии правовой защиты автомобилистов Виктор Травин. - Установить экокласс способен лишь газоанализатор. Для этого надо проверять каждую машину, у которой нет сведений об экологичности. Никто этим заниматься не станет.

Напомним, сейчас в Москве уже действуют ограничения на въезд. Правда, касаются они неэкологичных грузовиков. В пределы Третьего транспортного кольца нельзя въезжать грузовикам экокласса ниже Евро-3. В пределы МКАД - ниже Евро-2.

НА ЗАМЕТКУ

Что может попасть под ограничения?

- Европейские, сделанные до 2004 года включительно.

- Американские, сделанные до 2003 года включительно.

- Японские, сделанные до 2010 года включительно.

- Российские, сделанные до 2009 года включительно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Депутаты предлагают обойтись без техосмотра

В Думу внесен законопроект, который отменяет обязательный техосмотр для личных автомобилей, не используемых в коммерческих целях.

«По данным МВД, в 2018 году из-за технических неисправностей произошло 3,8% ДТП. При этом более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием дорог. В указанные 3,8% включены аварии с участием всего транспорта: коммерческого и личного. Доля аварий, связанных с неисправностями, незначительна. Действующая система техосмотра не предупреждает ДТП, а лишь становится финансовым бременем для водителей», - говорится в пояснительной записке.

Сейчас техосмотр не надо проходить транспорту с мотором объемом меньше 50 кубов. В этот перечень и предлагается добавить весь личный транспорт россиян. Правда, не торопитесь радоваться. Законопроект - это еще не закон. И не факт, что обязательно им станет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

10 самых популярных штрафов ГИБДД 2018 года

Львиную долю нарушений теперь фиксируют камеры.

В прошлом году дорожная полиция сократилась на 5 тыс. человек, а камер на трассах, наоборот, стало больше на 2,5 тыс. Власти активно начали привлекать частников со своими комплексами фиксации. Закономерный итог: штрафов за нарушения, которые ловит техника, выписали больше, а протоколов, которые оформляют люди, стало меньше по сравнению с 2017-м.

Лучше от этого становится не всегда.

«Количество нарушений в месте, где поставили камеру, снижается?» - запрашивала «КП» министерство транспорта Московской области.

«Где интенсивность высокая, много транзитного транспорта, количество нарушений, как правило, остается на том же уровне», - ответили в ведомстве.

При этом камеры приносят много-много денег. Москва в 2017 году получила с них 16,6 млрд руб., Татарстан - 3 млрд, Подмосковье - 2,4 млрд.

Штрафов за превышение скорости, несоблюдение разметки в будущем станет больше. Количество камер растет, на них уже приходится 82% протоколов. И не забывайте: деньги за дорожные нарушения сразу закладываются в бюджет. И если власти уже решили, на что потратить водительские деньги, то средства обязательно будут собраны.