Старые авто не пустят в Москву?
Москва - абсолютный российский лидер по количеству вредных выбросов от автомобилей. По данным аналитического центра при правительстве России, в 2016 году в атмосферу попало 975 тыс. тонн загрязняющих веществ от столичного транспорта. На машины приходится 90% всей гадости в воздухе мегаполиса.
Улучшить обстановку предлагается за счет введения экологических зон для транспорта.
Суть нововведения проста: старые машины с неэкологичными моторами (ниже Евро-3) не будут пускать в центр города. Под запрет на передвижение может попасть 40% всего московского автопарка. Около миллиона автомобилей.
Идея столичных экологических зон принадлежит президентскому Совету по правам человека. Общественники отправили письмо Сергею Собянину с конкретными предложениями.
Вот что хочет Совет по правам человека:
- Определить границы запретных зон для неэкологичного транспорта.
- Повесить запрещающие знаки (такие были внесены в ПДД еще в прошлом году).
- Создать базу данных с экологическими классами машин.
- Контроль осуществлять при помощи камер (данные об экоклассах авто можно слить в единую базу и дать к ней доступ комплексам фиксации).
А вот и ответ из столичной горадминистрации:
«Правительство Москвы поддерживает инициативу, готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе Москве зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации...» - говорится в сообщении мэрии.
- Транспортные экологические зоны нужны давно, - считает завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев. - Москва старается привлекать туристов. В центре уже есть зоны с низкой скоростью транспорта, чтобы людям приятнее было ходить. Но экология там не лучшая. Запрет на въезд неэкологичных машин можно вводить в туристических местах. И обязательно надо смотреть за результатом: какой воздух был до и какой стал.
Таким старушкам, возможно, и нет места в центре приличного города. Но что делать, если у владельца нет средств на более новую и экологичную модель?Фото: Евгения ГУСЕВА
С экологическим классом у машин есть нюанс - информацию о нем массово начали вписывать в ПТС (паспорт транспортного средства) с 2010 - 2011 годов. У машин старше восьми-девяти лет, скорее всего, в документах никакого класса не будет. По данным ГИБДД, в стране зарегистрировано 11,2 млн легковушек возрастом 5 - 10 лет, 7,7 млн возрастом 10 - 15 лет и 14,5 млн старше 15 лет - с высокой долей вероятности все они без экологического класса.
Посмотреть это можно в свидетельстве о регистрации. К примеру, в СТС на мой мотоцикл Yamaha 2005 года в графе «Экологический класс» написано: «не установлено».
- Если информации об экологическом классе нет, то ездить можно свободно, - считает президент Коллегии правовой защиты автомобилистов Виктор Травин. - Установить экокласс способен лишь газоанализатор. Для этого надо проверять каждую машину, у которой нет сведений об экологичности. Никто этим заниматься не станет.
Напомним, сейчас в Москве уже действуют ограничения на въезд. Правда, касаются они неэкологичных грузовиков. В пределы Третьего транспортного кольца нельзя въезжать грузовикам экокласса ниже Евро-3. В пределы МКАД - ниже Евро-2.
НА ЗАМЕТКУ
Что может попасть под ограничения?
- Европейские, сделанные до 2004 года включительно.
- Американские, сделанные до 2003 года включительно.
- Японские, сделанные до 2010 года включительно.
- Российские, сделанные до 2009 года включительно.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Депутаты предлагают обойтись без техосмотра
В Думу внесен законопроект, который отменяет обязательный техосмотр для личных автомобилей, не используемых в коммерческих целях.
«По данным МВД, в 2018 году из-за технических неисправностей произошло 3,8% ДТП. При этом более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием дорог. В указанные 3,8% включены аварии с участием всего транспорта: коммерческого и личного. Доля аварий, связанных с неисправностями, незначительна. Действующая система техосмотра не предупреждает ДТП, а лишь становится финансовым бременем для водителей», - говорится в пояснительной записке.
Сейчас техосмотр не надо проходить транспорту с мотором объемом меньше 50 кубов. В этот перечень и предлагается добавить весь личный транспорт россиян. Правда, не торопитесь радоваться. Законопроект - это еще не закон. И не факт, что обязательно им станет.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
10 самых популярных штрафов ГИБДД 2018 года
Львиную долю нарушений теперь фиксируют камеры.
В прошлом году дорожная полиция сократилась на 5 тыс. человек, а камер на трассах, наоборот, стало больше на 2,5 тыс. Власти активно начали привлекать частников со своими комплексами фиксации. Закономерный итог: штрафов за нарушения, которые ловит техника, выписали больше, а протоколов, которые оформляют люди, стало меньше по сравнению с 2017-м.
Лучше от этого становится не всегда.
«Количество нарушений в месте, где поставили камеру, снижается?» - запрашивала «КП» министерство транспорта Московской области.
«Где интенсивность высокая, много транзитного транспорта, количество нарушений, как правило, остается на том же уровне», - ответили в ведомстве.
При этом камеры приносят много-много денег. Москва в 2017 году получила с них 16,6 млрд руб., Татарстан - 3 млрд, Подмосковье - 2,4 млрд.
Штрафов за превышение скорости, несоблюдение разметки в будущем станет больше. Количество камер растет, на них уже приходится 82% протоколов. И не забывайте: деньги за дорожные нарушения сразу закладываются в бюджет. И если власти уже решили, на что потратить водительские деньги, то средства обязательно будут собраны.
За что штрафуют чаще всего
ИСТОЧНИК KP.RU