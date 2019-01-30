Монетный вор: В центре Москвы мошенники продают фальшивки вместо рублей царской чеканки

Наверняка таких торговцев старинными сокровищами встречали многие. У метро, например. Подходит к тебе мигрант-азиат в измазанной землей оранжевой тужурке - натурально только что из траншеи вылез.

- Мы, - говорит, - тут неподалеку с ребятами землю роем. Дорыли до старой улицы. И вот чего нашли...

Показывает на ладони несколько старых монет. Рубли царской чеканки! Предлагает: «Купи! Я точно не знаю, сколько они стоят, но явно старинные». У человека загораются глаза. Это ж балбесы-копатели случайно клад нашли! Некоторые еще для интереса могут в интернет залезть, поискать, что за монеты такие. Батюшки, да они ж десятки тыщ рублей стоят! Мигрант обычно начинает торг с 3 - 5 тысяч рублей за каждую монетку. Но в итоге сходятся на 1 - 2 тысячах за штуку.

И человек несется прочь, довольный выгодной сделкой. Представляет, как он теперь коллекционерам эти раритеты загонит. По дороге решается заскочить в ближайшую антикварную лавку, прицениться. А там ему: «Это же у вас новодел. Современная копия. Эти монеты ничего не стоят».

И незадачливый покупатель снова бежит, но уже в полицию.

ПОДДЕЛКИ НА МИЛЛИОН

В Москве заявления на мошенников, торгующих якобы старинными монетами, в полицию поступают каждую неделю. Пачками. Последний случай, январский, - жертвой аферистов стал 79-летний пенсионер, живущий на Якиманке. К нему подошел мужчина неславянской внешности, показал монеты и две «старинные» ложки. В общем, пожилой москвич снял в банке с карточки 115 тысяч рублей и отдал их приезжему за весь этот «клад». Торговца нашли и задержали, он продолжал поиски растяп в том же районе. С собой 27-летний товарищ из Средней Азии носил около сотни кругляшек-фальшивок.

Но 115 тысяч - это еще не рекорд. Прошлым летом в полицию обратился мужчина, который заявил, что его пожилой матери преступники втюхали таких монет на 1 миллион рублей. Двух аферистов задержали (они оказались гражданами Таджикистана).

За мошенничество таким ребятам светят реальные сроки до 5 лет. Но желающих рисковать меньше все равно не становится. Особенно среди приезжих. Потому что прибыльность этого бизнеса - больше 1000%.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

- Честно говоря, москвичи, которые приходят в наш магазин с просьбой подсказать приблизительную стоимость купленных у метро монет, уже просто бесят, - признается антиквар и нумизмат Владимир Порываев. - Об этих мошенниках постоянно пишут, но народ все равно клюет.

Специалист рассказывает, что бум подделок начался еще несколько лет назад, когда по всей Москве стартовали масштабные работы по благоустройству. Преступники сориентировались, и на улицах мгновенно появились те самые «кладоискатели» в оранжевых жилетках.

- Я и сам таких многократно встречал, - говорит Порываев. - У Савеловского вокзала иду. На краю свежей траншеи сидит парень-азиат. Ковыряет лопатой и как будто прямо на моих глазах достает лежащие в куске земли монеты. «Брат, ты не знаешь, что это такое?» Расчет на дурачка, который попробует перекупить этот «клад». Хотя монеты необязательно предлагают коммунальщики-гастарбайтеры. Мошенники придумывают разные легенды. Ко мне, было дело, подходил славянин. С легким запахом алкоголя, слегка неопрятный - для достоверности. Говорит, мы одному мужику в Мытищах котлован рыли, монеты нашли. Купи!

По словам антиквара, нередко в этот бизнес оказываются втянуты и сами жертвы мошенников.

- Купил дядя эти фальшивки, а потом понял, что его кинули. И, чтобы вернуть хотя бы часть своих денег, он не в полицию почему-то бежит, а пытается перепродать монеты кому-то еще. Самое интересное, даже в антикварные магазины заходят. Надеются, что продавцы не отличат новодел от оригиналов? А истории одна другой краше. Один начал мне рассказывать, что у его дяди на Солянке была сапожная мастерская, сейчас ее разломали, а там...

Как отличить оригинал от фальшивки

КОПИИ - ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Изначально весь этот контрафакт пошел из Китая. Первые монеты всех времен и народов оттуда повезли в Россию еще в начале 2010-х. Правда, продавцы их за старинные не выдавали. В сопроводительных документах черным по белому: копия. Такие сокровища даже сейчас можно запросто купить на Алиэкспрессе. Ровно полминуты поисков: искусственно состаренный рубль 1833 года можно купить всего за 6 современных рублей, латунную царскую монету 1755 года - за 113 рублей. Для оптовиков тоже есть предложение - «250 граммов старая монета из разных стран без повтора». Цена вопроса - 1060 рублей. Обычный современный российский рубль весит около 3 граммов. Значит, 250 граммов - это монет 70 - 80. Примерно по 13 рублей за штуку.

Производителей таких денег фальшивомонетчиками не считают. Они же делают монеты, которые давно вышли из обращения. И продают их именно как копии.

- Изначально эти копии делались для коллекционеров, которым нужно закрыть в своей коллекции тот или иной период, - объясняет Порываев. - Некоторые экземпляры могут быть не по карману. А ушлые ребята смекнули, что их же можно продавать обывателям под видом реальных раритетов. Кстати, мало кто из московских мошенников сейчас закупает монеты из Китая. Есть и российские производства, которые наряду со всякими монетами про Микки Маусов отливают и копии «старины». В розницу реплики царских рублей стоят 100 рублей за штуку, а если оптом от 5 - 10 штук - от 70 рублей.

Получается, мошенники могут наваривать на этих копиях в 20 - 30 раз больше себестоимости. Ведь берут же!