На базе "Союзмультфильма" создается крупнейший центр производства мультиков

"Союзмультфильм" уже 82 года создает мультфильмы. Два года назад киностудия переехала в новое здание на улице Академика Королева, а теперь на базе "Союзмультфильма" создается технопарк, который в будущем станет крупнейшим центром производства мультиков в России. Как рисуют новые серии "Простоквашино" 30 января посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это мой любимый мультфильм, поэтому я так внимательно рассматриваю и сравниваю с теми персонажами, которых видел раньше, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

- А вы знаете, что 40 лет назад для производства серии "Простоквашино" потребовался год, сейчас мы можем сделать за 2,5 месяца, - рассказала сотрудница "Союзмультфильма".

- По своему качеству они не будут уступать?

- Надеемся, что нет.

Работа над новыми эпизодами мультсериала "Простоквашино".Фото: Алиса ТИТКО

Сергею Собянину также рассказали, что у Дяди Федора появилась сестра Вера Павловна. Правда, объяснять при каких обстоятельствах не стали, ведь папу в советской версии звали Дима.

- Было очень обидно, когда американские мультфильмы стали заполнять наш рынок. У нас были замечательные мультипликации, коллективы, художники мирового уровня и вдруг мы стали все это богатство терять. Здорово, что сейчас это все восстанавливается, - сказал Сергей Собянин.

Знаменитая киностудия "Союзмультфильм" сегодня не только переживает второе рождение, на ее базе создается анимационный технопарк "Дом российской анимации". В будущем он должен стать крупнейшим центром производства мультипликационных фильмов в России. Стоит напомнить, что это было поручение президента России Владимира Путина.

Площади технопарка планируют увеличить с 6400 до 10 000 кв.м для размещения новых резидентов – небольших независимых анимационных студий.

Вход в здание анимационной студии "охраняют" любимые герои мультфильмов.Фото: Алиса ТИТКО

В технопарке будут развиваться все анимационные техники – кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D-анимация. Уже сейчас на "Союзмультфильме" используют технологию motion capture ("захват/снятие движения"). Она дает возможность оцифровать движения человека-актера и построить трехмерную модель персонажа. Можно сказать, что актер оживляет своего анимационного героя прямо на экране.

- Мы сейчас готовим к выпуску полнометражный анимационный фильм "Суворов". Как раз он станет первым проектом, который создавался с помощью технологии motion capture, - рассказали в "Союзмультфильме".

В производстве также находятся порядка 10 анимационных сериалов, в их числе новые серии "Простоквашино", "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку".

В здании технопарка не только рисуют мультфильмы. Здесь же расположен музей с куклами из мультфильмов "Ежик в тумане", "Крокодил Гена". Здесь же можно узнать, что мультяшная история "Союзмультфильма" началась 82 года назад. Еще в 1936 году киностудия называлась "Союздетмультфильм", в 1937 году приставка "дет" отпадает. В годы Великой Отечественной войны мультики не рисовали, сотрудники занимались съемками агитационных фильмов.

Когда в 1953 году на киностудии открыли кукольное объединение, то появились и первые шедевры такие, как "Варежка", "Чебурашка", "38 попугаев". После кардинальной смены изобразительных решений самыми плодотворными стали 1967-1969 годы, тогда появляются мультипликации "Маугли", "Малыш и Карлсон", "Умка", "Ну, погоди", "Бременские музыканты", "Винни-Пух". Все они стали символами детства миллионов малышей.

Созданный в 1975 году "Ежик в тумане" спустя 28 лет будет признан "Лучшим анимационным фильмом всех времен и народов". Киностудия продолжает выдавать шедевры и в последующие годы. "Жил-был пес" и сегодня является лидером отечественных кинорейтингов, а фразы разобрали на цитаты. О первых приключениях попугая Кеши страна узнала в 1984 году. С первых лет перестройки встает вопрос о реорганизации работы студии, долгие десять лет "Союзмультфильм" служил производственной базой, в 2010 году был на грани ликвидации. Однако в 2016 году "Союзмультфильм" все же отметил 80-летие, а на следующий год переехал в новое здание на улицу Академика Королева.