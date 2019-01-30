В Москве запретили склонять подростков к курению электронных сигарет

Электронные сигареты и вейпы стали стремительно набирать популярность сразу после того, как в 2013 году в России приняли антитабачный закон. Он запретил курильщикам дымить в общественных местах. Однако электронные гаджеты здесь ни при чем, несмотря на то, что в них тоже есть никотин.

В Мосгордуме неоднократно поднимали эту тему. Мол, надо отобрать у школьников эти игрушки, вызывающие зависимость. Но для этого нужен федеральный закон (сейчас на рассмотрении парламента лежат шесть проектов ).

Столичные депутаты, обеспокоенные здоровьем наших детей, решили начать с малого. И ввели в Москве штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс курения электронных устройств. Проще говоря, если учительница даст своему ученику вейп, то схлопочет штраф от 2500 до 5000 рублей. Если лицо не должностное, то от 1500 до 3000 рублей. Родителей, покупающих своим детям такие гаджеты, тоже ждет наказание - от 4000 до 5000 рублей. Если, конечно, ребенок их заложит и приведет в дом участкового.

- Мы считаем, что эту проблему надо решать комплексно и на федеральном уровне, - сообщил «КП» председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. - Москва - одна из первых, где об этом начали говорить. Год назад мы вышли с законодательной инициативой в Госдуму. Законопроекты находятся сейчас на рассмотрении. Увы, но устройства, имитирующие курение табака, набирают все большую популярность.

Новые поправки в столичном законе (о вовлечении подростков в процесс курения) начнут действовать через пару недель. Перед этим документ должен подписать мэр Москвы Сергей Собянин, после чего его опубликуют в одном из официальных СМИ.

Стоит заметить, что некоторые вейп-шопы принципиально не продают свою продукцию несовершеннолетним. Ради эксперимента мы позвонили в один из них (на улице Бутырской). И вот что услышали:

- Мы особо не следим за всей этой движухой в думе, потому что изначально решили не продавать детям никотин. Такова политика заведения.

- Если бы вейперы не парили в общественных местах, никто бы не поднимал шумиху, - считают в другом магазине. - Только идиот будет сидеть на детской площадке и окутывать паром детей. Культурные люди парят в каких -нибудь уединенных местах. Или в специально отведенных.

Врачи говорят, что от вейпов и электронных сигарет вред есть, но не такой большой как от обычных - с табачными смолами. Однако никотин, как ни крути, сильнейший яд. Он вызывает зависимость и очень дурно действует на сердечно-сосудистый профиль.

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