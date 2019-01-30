2019-01-30T20:26:17+03:00
Общество

В Москве запретили склонять подростков к курению электронных сигарет

Хотя покупать устройства для генерации пара по-прежнему могут даже третьеклассники
Павел КЛОКОВ
Поделиться:
Врачи говорят, что от вейпов и электронных сигарет вред есть, но не такой большой как от обычных - с табачными смоламиВрачи говорят, что от вейпов и электронных сигарет вред есть, но не такой большой как от обычных - с табачными смоламиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Электронные сигареты и вейпы стали стремительно набирать популярность сразу после того, как в 2013 году в России приняли антитабачный закон. Он запретил курильщикам дымить в общественных местах. Однако электронные гаджеты здесь ни при чем, несмотря на то, что в них тоже есть никотин.

В Мосгордуме неоднократно поднимали эту тему. Мол, надо отобрать у школьников эти игрушки, вызывающие зависимость. Но для этого нужен федеральный закон (сейчас на рассмотрении парламента лежат шесть проектов ).

Столичные депутаты, обеспокоенные здоровьем наших детей, решили начать с малого. И ввели в Москве штраф за вовлечение несовершеннолетних в процесс курения электронных устройств. Проще говоря, если учительница даст своему ученику вейп, то схлопочет штраф от 2500 до 5000 рублей. Если лицо не должностное, то от 1500 до 3000 рублей. Родителей, покупающих своим детям такие гаджеты, тоже ждет наказание - от 4000 до 5000 рублей. Если, конечно, ребенок их заложит и приведет в дом участкового.

- Мы считаем, что эту проблему надо решать комплексно и на федеральном уровне, - сообщил «КП» председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. - Москва - одна из первых, где об этом начали говорить. Год назад мы вышли с законодательной инициативой в Госдуму. Законопроекты находятся сейчас на рассмотрении. Увы, но устройства, имитирующие курение табака, набирают все большую популярность.

Новые поправки в столичном законе (о вовлечении подростков в процесс курения) начнут действовать через пару недель. Перед этим документ должен подписать мэр Москвы Сергей Собянин, после чего его опубликуют в одном из официальных СМИ.

Стоит заметить, что некоторые вейп-шопы принципиально не продают свою продукцию несовершеннолетним. Ради эксперимента мы позвонили в один из них (на улице Бутырской). И вот что услышали:

- Мы особо не следим за всей этой движухой в думе, потому что изначально решили не продавать детям никотин. Такова политика заведения.

- Если бы вейперы не парили в общественных местах, никто бы не поднимал шумиху, - считают в другом магазине. - Только идиот будет сидеть на детской площадке и окутывать паром детей. Культурные люди парят в каких -нибудь уединенных местах. Или в специально отведенных.

Врачи говорят, что от вейпов и электронных сигарет вред есть, но не такой большой как от обычных - с табачными смолами. Однако никотин, как ни крути, сильнейший яд. Он вызывает зависимость и очень дурно действует на сердечно-сосудистый профиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем вреден вейп для здоровья человека: 10 причин бросить курить

Доказано, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигарет, они бьют по мозгам и содержат аналоги пестицидов. Рассказываем, чем вреден вейп на самом деле, мнения ведущих экспертов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Павел КЛОКОВ

 
Читайте также
О пресечении угона самолета в Афганистан: «Пилоты все сделали на высшем уровне»
Заместитель гендиректора - летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик, - о квалификации летчиков, развитии авиакомпании и непростых отношениях с Шереметьевским профсоюзом летного состава
Новости 24
Сладкоежка из Подмосковья украл 30 кг шоколада и самовар
Москвичей попросили пересесть на метро из-за непогоды
В Подмосковье двое мужчин попали под электричку
Появилось видео пожара в Люберцах, где семья спаслась из горящей квартиры
В Подмосковье неизвестный сбил пешехода и скрылся
Москвича поймали на улице с арсеналом оружия
На трассе в Подмосковье перевернулся грузовик
Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега
Прогноз погоды в Москве на 27-30 января 2019: к среде синоптики обещают потепление до +2 градусов
С начала года более 10 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья
Почти 2,4 млн столичных студентов получили карту москвича
Московское метро продлят до аэропорта Внуково
В Москве на съезде с ТТК перевернулся грузовик
В Подмосковье установят видеокамеры, способные распознавать лица
В Москве ввели 11 новых объектов здравоохранения в 2018 году
Посетителей эвакуировали из подмосковного ТЦ из-за образовавшейся трещины
В Шереметьево пресекли попытку ввоза валюты из Гонконга
Жители Подмосковья стали чаще болеть корью
Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя
В Москве сократилось количество нарушителей при парковке
В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар
Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков