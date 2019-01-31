Москвичка сняла на видео водителя такси, который вымогал у нее чаевые за поездку

Камеру мобильного телефона москвичка Мария Деева включила почти сразу после того, как оказалась в салоне такси. На кадрах водитель, крепкий мужчина-гастарбайтер, вымогает у нее 200 рублей. Говорит он на ломаном русском.

- Все деньги у меня "Яндекс. Такси" забирает. Что я заработаю, всего 250 рублей. Плати мне еще 200 рублей наличными. А нет, так я тебе на МКАДе выброшу, - угрожал таксист Али.

Пассажирка, уже оплатившая поездку с банковской карты в мобильном приложении, как могла отпиралась.

- Я пыталась ему объяснить, что не должна ему ничего доплачивать. Поездку приложение оценило в 477 рублей и деньги уже были списаны с карты. Но он настаивал на своем, - рассказала "Комсомолке" Мария. - В итоге я пообещала перевести 200 рублей ему на телефон. Но на этом он не успокоился. До места назначения меня так и не довез. Пришлось пешком идти несколько километров. А когда заглушил мотор, то сразу заблокировал двери.

- Ставь мне хорошую оценку, а то не выпущу из машины! - потребовал бомбила.

Спорить москвичка не стала и под контролем таксиста повысила ему рейтинг . Только после этого она смогла выйти из автомобиля.

- Я была в таком шоке, что когда выходила из машины , обронила там ключи. После всех этих приключений еще и домой попасть не могла. В тот же день написала жалобу, - рассказала Мария.

Сотрудники "Яндекс. Такси" заверили женщину, что этого водителя наказали и заблокировали его в системе. А вот ключи женщины пока так и не нашли.

- Они извинились пообещали вернуть деньги за эту поездку. Пока жду. Но это не самое страшное. Водитель забирал меня от дома и я теперь боюсь к подъезду подходить. Он угрожал, что найдет меня, если буду жаловаться, - рассказала Мария.

Заявление в полицию о вымогательстве и угрозах женщина пока не написала, но планирует сделать это в ближайшее время.