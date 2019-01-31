2019-01-31T18:26:12+03:00
Происшествия

В Москве "заминировали" несколько торговых центров и кинотеатров

Здания обследуют кинологи
Анастасия ВАРДАНЯН
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Точный список объектов держат в секретеТочный список объектов держат в секретеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Днем в четверг, 31 января, в полицию Москвы поступило несколько сообщений о минировании зданий. В списке торговые центры, кинотеатры и школы. В часть из них сообщения об угрозе взрыва пришли по электронной почте.

По тревоге были подняты спецслужбы. На месте работают кинологи, МЧС и полиция. Точный список объектов держат в секрете.

- Были эвакуированы все посетители торгового центра "Ереван Плаза". Здание было обследовано. Взрывчатых веществ не обнаружено, - сообщил "КП" источник в силовых структурах. - Сейчас ТЦ работает в штатном режиме.

Некоторые СМИ сообщили об эвакуации ТЦ "Европарк" и "Рио", но эта информация не подтвердилась. Не было эвакуации и в Российском технологическом университете .

- Мы работам, никто нас не минировал, - сообщили "КП" в РТУ МИРЭА.

Тем временем в сеть кинотеатров «Синема Стар» действительно пришло письмо с сообщением о минировании.

- Уже закончились проверки в кинотеатрах в ТРЦ на Академической, Дмитровском шоссе, Марьиной Роще в Москве. Угрозы в этих центрах не подтвердились, кинотеатры готовятся к приему зрителей в залы , - сообщила Галина Сытинова, операционный директор федеральной киносети «Синема Стар».

По факту ложных сообщений о терактах возбуждено уголовное дело. Шутникам грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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