2019-01-31T19:59:44+03:00
Общество

Погода в Москве 1 - 6 февраля: Потеплеет до +5 градусов, почти весна!

Оттепель в столице установилась всерьёз и надолго. Ждём температурных рекордов! Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 1 - 6 февраля
Юлия СМИРНОВА
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Февральскую весну принёс в Москву южный циклон со Средиземного моряФевральскую весну принёс в Москву южный циклон со Средиземного моряФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве все тает, течёт и капает - погода на 8 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам. И это надолго. Как минимум ещё на неделю. Мало того - в столице потеплеет до +5 градусов! Как будто с первых чисел февраля уже весна начнётся. Таков прогноз погоды в Москве, которым с “КП” поделились в Гидрометцентре России.

В пятницу, 1 февраля, и в субботу, 2 февраля, днём до +1 градуса, по ночам небольшой минус. Пасмурно и мокрый снег.

В воскресенье, 3 февраля, потеплеет до +3 градусов днём, а по ночам около нуля градусов. По-прежнему серо, промозгло, с мокрым снегом.

С понедельника, 4 февраля, до среды, 6 февраля, оттепель разгуляется аж до +5 градусов. И это уже на грани температурных рекордов. Похожая аномальная теплынь стояла в столице в начале февраля 2002 года, тогда и были зафиксированы максимальные для этих дней температуры. Рекорд для 4 февраля пока +5,2 градуса, для 5 февраля +4,7 градуса - так что всё на грани.

По ночам в начале следующей недели от -2 до +3 градусов. И всё также облачно, будет идти мокрый снег или снег с дождём.

Февральскую весну принёс в Москву южный циклон со Средиземного моря. Считайте, почти побывали в Италии или Греции - тёплый воздух циклон принёс оттуда.

Будут ли ещё морозы? Конечно, подтверждают в Московском метеобюро. Зима далеко ещё не закончилась. Будут и холода, и снегопады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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