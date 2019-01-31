Днем в четверг, 31 января, в Москве на улице Бауманской высадился десант коммунальщиков. Пятеро мужчин в оранжевой униформе чистили снег во дворе. Один из них поднялся на крышу. Двигающийся безо всякой страховки по двускатной крыше мужчина с лопатой в руках, привлек внимание зевак из здания напротив. Кто-то из очевидцев включил камеру мобильного телефона.

На кадрах видно как коммунальщик кидает снег с крыши. Внизу за процессом следят его коллеги, при этом предупреждающих об опасности пешеходов лент почему-то нет. Как и необходимой для кровельных работ страховки. Очистив край крыши от снега он попытался подняться выше и сорвался вниз с высоты третьего этажа

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/689381" frameborder="0"></iframe> В Москве коммунальщик чистил снег и упал с крыши.

Дальше вообще зрелище не для слабонервных. Подоспевшие на подмогу к упавшему, коллеги схватили беднягу, поставили на ноги и стали трепать как куклу. Только позже кто-то из них догадался вызвать скорую.

Пострадавший мужчина был госпитализирован. Известно, что он выходец из одной из среднеазиатских республик. По факту нарушения техники безопасности ведется проверка.