2019-01-31T20:21:12+03:00
Происшествия

В Москве коммунальщик чистил снег и упал с крыши

Жуткие кадры снял на видео очевидец
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пострадавший мужчина был госпитализированПострадавший мужчина был госпитализирован
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Днем в четверг, 31 января, в Москве на улице Бауманской высадился десант коммунальщиков. Пятеро мужчин в оранжевой униформе чистили снег во дворе. Один из них поднялся на крышу. Двигающийся безо всякой страховки по двускатной крыше мужчина с лопатой в руках, привлек внимание зевак из здания напротив. Кто-то из очевидцев включил камеру мобильного телефона.

На кадрах видно как коммунальщик кидает снег с крыши. Внизу за процессом следят его коллеги, при этом предупреждающих об опасности пешеходов лент почему-то нет. Как и необходимой для кровельных работ страховки. Очистив край крыши от снега он попытался подняться выше и сорвался вниз с высоты третьего этажа

В Москве коммунальщик чистил снег и упал с крыши.

Дальше вообще зрелище не для слабонервных. Подоспевшие на подмогу к упавшему, коллеги схватили беднягу, поставили на ноги и стали трепать как куклу. Только позже кто-то из них догадался вызвать скорую.

Пострадавший мужчина был госпитализирован. Известно, что он выходец из одной из среднеазиатских республик. По факту нарушения техники безопасности ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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