На станции метро "Сходненская" под рельсы поезда упал подросток

Подросток упал под рельсы поезда на станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Парень чудом выжил. Для того, чтобы поднять его на платформу пришлось обесточить рельсы и остановить движение поездов. В связи с этим на Таганско-Краснопресненской линии были увеличены интервалы движения поездов. В 12.26 было снято напряжение для извлечения потерпевшего, но уже в 12.44 парня извлеки и подали напряжение.

- Сегодня примерно в 12.25 на станции метро "Сходненская» произошел инцидент в пассажиром, в ходе которого несовершеннолетний уроженец республики Кыргызстан оказался на жестком пути под прибывающим электропоездом. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но тем не менее поезд по инерции наехал на пассажира, - об этом "Комсомольской правде" сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Спасло парня то, что он упал в спасательный желоб, расположенный между рельсами. На место быстро прибыли сотрудники полиции и врачи. Предварительный диагноз - перелом бедра, черепно-мозговая травма, а также множественные ссадины и ушибы. Парня доставили в больницу №67.

Полицейские уже опросили очевидцев, которые подтвердили, что это был умышленный прыжок. Полицейские также запросили видео с камер видеонаблюдения. Позже информация была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.