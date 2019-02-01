Новостройки для переселенцев из пятиэтажек: На бывшем Черкизоне – дома с видом на парк, а в «Сити» - на Москву-реку

Первые новоселы реновации уже встретили свой первый Новый год в комфортных квартирах. Их сейчас выдают участникам программы в семи округах столицы - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном. Для строительства столичные власти подобрали более 300 стартовых площадок во всех округах города. Но в некоторых из них в реновацию попали «громкие» места – такие, которые знает без преувеличения вся Москва.

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В КРАСИВЫЕ ДВОРЫ

Одной из таких площадок стал бывший Черкизовский вещевой рынок, в народе – Черкизон. Огромный квартал в 49 гектаров на востоке столицы сплошь был заставлен торговым рядами из лотков, ржавых контейнеров, палаток. В девяностые сюда ехали со всей страны за дубленками, сапогами, китайским ширпотребом. В 2009 году рынок закрыли. А в скором времени на одном из участков Черкизона появятся дома для участников реновации.

- На этом месте мы уже строим первые такие дома примерно на 70 тысяч квадратных метров, - рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Сейчас готовится новый проект планировки для этого района. Мы хотим построить здесь полноценный жилой микрорайон. То есть в одном месте будут и жилье, и спортивные сооружения, и места отдыха, и офисные центры, и коммерческие первые этажи в домах, и общественные пространства, и привязка к транспортно-пересадочным узлам. В этом районе есть и две станции МЦК, и реконструированное Щелковское шоссе, и Северо-Восточная хорда, и две станции действующего метро.

По словам главы стройкомплекса Москвы, на месте Черкизона может появиться порядка 200 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит создать новый микрорайон на востоке столицы и переселить туда практически всех участников реновации в Измайлово.

- Ближе к пруду в этом районе застройка будет не выше 5 этажей, для того, чтобы сохранить красивые виды на монастырь и на парк, - сказал Марат Хуснуллин. - К середине 2019 года подготовим необходимые документы по проекту. А до конца этого же года проведем конкурсы и выберем подрядчиков. Строительство очередных домов на месте Черкизона может начаться уже в конце 2019 года.

- Ух! На такой кухне плясать можно - не только готовить!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОЛГОСТРОЯМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Еще одна «громкая» площадка – Ховринская больница. Напомним, ее уже разобрали и сейчас вывозят крупный и мелкий мусор. Строительство Ховринской больницы на севере столицы начали в 80-м году, но в 92-м проект заморозили. Теперь вместо долгостроя вырастет жилой комплекс общей площадью около 315 тысяч квадратных метров, площадь квартир - 200 тысяч квадратных метров. В комплексе – четыре дома по индивидуальному проекту. Их начнут строить в апреле этого года. Жилье планируют выделить участникам программы реновации.

ВРЕМЯ РАЗБИРАТЬ «КАМУШКИ»

Жилье для переселенцев реновации хотят построить и в самом центре Москвы - в «Большом Сити». Это место находится в промзонах севернее делового центра «Москва-Сити» и занимает 3 тысячи гектаров. Здесь благоустроят набережные, разместят офисные и торговые комплексы, а также транспортно-пересадочный узел.

Рядом с «Сити» стоят пятиэтажки, попавшие в новую программу сноса. «Уже в ближайшие пяти лет на этой территории планируется построить дома для переселения», - сообщил Марат Хуснуллин.

По его словам, в границах «Большого Сити» также переселят и жителей района старых домов - «Камушки». Рядом с ними уже строятся новые дома. Из окон квартир на верхних этажах откроются красивые виды на Москву, реку.

«ГОРБУШКА», МНЕВНИКОВСКАЯ ПОЙМА ИЛИ ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ

Новые дома для переселенцев могут возвести и на месте другого известного рынка Москвы – центра торговли электроникой «Горбушкин двор» на западе столицы. Как отметили в мэрии, окончательного решения о застройке этого участка пока нет. Ранее собственник площадки обратился к городским властям с просьбой рассмотреть возможность застройки ее жильем. В соседнем районе Фили пока есть лишь две небольшие площадки под стартовые дома по программе реновации. Поэтому в мэрии не исключают, что новостройки для жителей хрущевок могут появиться и на «Горбушке». Здесь хотят построить два крупных жилых комплекса общей площадью более 300 тысяч квадратных метров.

А в Мневниковской пойме под новые дома реновации отдадут участок площадью около 21 гектара. На нем поместится порядка 200 - 250 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев. Здесь устроят огромный природный парк и обновят набережную. В 2021 году построят ва моста, соединяющих этот полуостров с районом Фили.

Еще одним необычным местом для новостроек реновации станут крупные транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) на Большой кольцевой линии метро. В проекты пяти будущих ТПУ на строящемся сейчас кольце уже вписаны стартовые площадки. Среди них – «Марьина Роща», «Нагатинский Затон», «Улица Академика Опарина-2», «Мамыри», «Проспект Вернадского». Сюда могут переехать в современные квартиры жители соседних с ТПУ сносимых пятиэтажек.

ЧТО ДАЛЬШЕ

До конца этого года по программе реновации под заселение отдадут 20 новостроек. В них 5,3 тысячи квартир. Ордера на квартиры получат около 12 – 15 тысяч человек. Напомним, в прошлом году новоселье справили 10,4 тысячи жителей сносимых пятиэтажек. В новую программу сноса попал 5 171 дом. В них проживает всего порядка миллиона москвичей. Программа реновации продлится в Москве до 2032 года.

По словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, сейчас активно строится около 1 миллиона квадратных метров жилья для переселенцев, еще около 2 миллионов «квадратов» проектируется. При этом власти продолжают подбирать дополнительные стартовые площадки под жилье для реновации.

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На востоке столицы появится новый жилой микрорайон

Столичные власти продолжают подбирать свободные участки для строительства новых домов программы реновации. Одной из таких площадок станет бывший Черкизовский рынок. Участок находится между Щелковским шоссе, Измайловским парком и Северо-Восточной хордой (подробности).

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